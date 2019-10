Die Nummer 1 im Rap - CAPITAL BRA auf Österreich-Tour

Die Hit-Maschinen Capital Bra und Samra kommen 2020 für drei Termine nach Österreich

Graz (OTS) - Nanana... Endlich! CAPITAL BRA - Der erfolgreichste deutsche Rapper kommt zu drei Konzerten nach Österreich und wird seinen Fans ein einmaliges Konzerterlebnis bescheren.

Die ukrainische Hitmaschine ist aus den deutschsprachigen Charts nicht mehr wegzudenken und avanciert in kürzester Zeit vom Underground-Battle-Rapper bei "Rap am Mittwoch" zu der Lichtgestalt im deutschen Rap. Die Zahlen sprechen für sich. Mit 2 Millionen Verkäufen, 10 goldene Platten und sage und schreibe 18 Spitzenplatzierungen in den deutschen Single-Charts erklimmt "Capi" den Thron und behauptet sich, gemessen an seinen Nummer-1-Hits, als der, in Deutschland und Österreich, erfolgreichste Musiker aller Zeiten.

Mit auf Tour ist, der, jüngst als "Beste Newcomer" ausgezeichnete, Berliner Rapper Samra, der ähnlich wie Capital Bra einen kometenhaften Aufstieg hinlegt und mit 10 Platz 1 Platzierungen in den deutschen Charts schon längst dem Titel Newcomer nicht mehr gerecht wird.

Bei diesen Zahlen ist es kein Wunder, dass die beiden nur noch "lila" zählen.

Auf den drei Konzerten in Linz, Graz und Klagenfurt sorgen Capital Bra aka Joker Bra und Samra, Samrushka mit Ihren exzessiven Bühnenshows für absoluten Ausnahmezustand. Wer die Künstler bereits live erlebt hat , weiß, was gemeint ist.

Capital Bra & Samra - Linz Tips Arena am 25.07.2020

weiter Infos zu Capital Bra & Samra in Linz finden Sie unter folgendem Dropboxlink: https://bit.ly/2BSyhe4

Capital Bra & Samra - Klagenfurt Freigelände Wörthersee Stadion 08.08.2020

weiter Infos zu Capital Bra & Samra in Klagenfurt finden Sie unter folgendem Dropboxlink: https://bit.ly/2q4bKrP



Capital Bra & Samra - Graz Messe Graz Open Air 28.08.2020

weiter Infos zu Capital Bra & Samra in Graz finden Sie unter folgendem Dropboxlink: https://bit.ly/2MYc58R



Tickets für Capital Bra und Samra auf www.oeticket.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt unter den folgenden Links:

