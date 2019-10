SIDO, CAPITAL BRA, WANDA & DAVID GARRETT 2020 IN KLAGENFURT

Die Leutgeb Entertainment Group präsentiert die KONZERTHIGHLIGHTS des Sommers 2020 am Freigelände Wörthersee Stadion Klagenfurt.

Graz (OTS) - Mit großer Freude präsentiert die Leutgeb Entertainment Group die mit Spannung erwarteten Konzerthighlights des Sommers. Das buntgemischte Programm bringt die absoluten Superstars ihrer jeweiligen Genres auf das Freigelände des Wörtherseestadions nach Klagenfurt und liefert damit für jeden Musikgeschmack ein unvergessliches Konzerterlebnis.

WANDA, 07.08.2020

Am 07. August 2020 kehrt die erfolgreiche österreichische Rockformation WANDA im Rahmen ihrer CIAO! Tour 2020 nach Klagenfurt zurück und sie werden das Freigelände rocken. Weiter, Weiter ist nicht nur einer der erfolgreichsten Titel der österreichischen Rockformation, WANDA. Fans dürfen sich schon jetzt auf eine unvergessliche Live-Show freuen.

Das gesamte Pressematerial zum WANDA Konzert findet ihr unter diesem DROPBOX-LINK: https://bit.ly/31UA8cW

CAPITAL BRA, 08.08.2020

Der momentan angesagteste Star der deutschsprachigen Rap- und Hip-Hop-Szene ist einen Tag später, also am 08. August 2020 in Klagenfurt zu sehen. Die Rede ist von CAPITAL BRA, dem erfolgreichsten deutschen Rapper und Chartstürmer. Auch mit im Gepäck, der Berliner Rapper „Samra“.

Das gesamte Pressematerial zum CAPITAL BRA Konzert findet ihr unter dem folgenden DROPBOX-LINK: https://bit.ly/2Nd0f9q

SIDO, 28.08.2020

Der 28. August 2020 steht ebenfalls ganz im Zeichen des Deutsch-Raps und Hip-Hops. SIDO, der Mann, der zu Beginn seiner Karriere stets mit einer Totenkopfmaske performte und zurzeit als Juror bei The Voice of Germany agiert, wird mit seiner energiegeladenen Performance die Fans begeistern.

Das gesamte Pressematerial zum SIDO Konzert findet ihr unter diesem DROPBOX-LINK: https://bit.ly/2MRwbRS

DAVID GARRETT, 29.08.2020

Am 29. August 2020 liefert DAVID GARRETT mit seiner Band am Freigelände Wörthersee Stadion ein musikalisches Highlight der Sommersaison 2020 und vereint erneut wie kein anderer Rock- und Popmusik mit Klassik zu einer mitreißenden, emotionalen, bildgewaltigen und dennoch intimen Show. In Klagenfurt präsentiert DAVID GARRETT seine umjubelte „UNLIMITED LIVE“-Show mit allen musikalischen Highlights der letzten zehn Jahre, darunter „Nothing Else Matters“, „November Rain“, „Smells like Teen Spirit“, „Viva la Vida“ oder „Thunderstruck“, aber auch seine außergewöhnlichen Interpretationen von weltberühmten Klassik-Stücken wie Beethovens „The 5th“, Bachs „Air“ oder Debussys „Clair de Lune“.

Das gesamte Pressematerial zum DAVID GARRETT Konzert findet ihr unter diesem DROPBOX-LINK: https://bit.ly/36d9nDN

Tickets sind ab sofort auf www.oeticket.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Tickets für die 4 Sommerevents in Klagenfurt ab sofort erhältlich direkt hier bestellen

