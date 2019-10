ÖSV Charity: Ski-Stars versteigern Rennsportausrüstung

Wien (OTS) - Sölden in Tirol ist heuer nicht nur der traditionelle Auftakt für den neuen Ski-Weltcupwinter. In Sölden startet der Österreichische Skiverband auch zum ersten Mal eine große Charity-Initiative für ein aufsehenerregendes und zukunftsweisendes Forschungsprojekt. Die Ski-Stars des ÖSV stellen wertvolles Rennsportequipment für insgesamt vier Versteigerungen zur Verfügung: Darunter ein original Rennanzug des achtfachen Weltcup-Gesamtsiegers Marcel Hirscher, die RTL-Rennski von Anna Veith oder die Skischuhe von Garmisch-Doppel-Weltmeisterin Lizz Görgl und vieles andere.

In den 4 Auktionen, die das renommierte Auktionshaus Dorotheum durchführt, werden ab 31. Oktober 2019 jeweils eine Woche lang die Exponate online angeboten. Der Endspurt für die Schlussversteigerung wird beim Night Race in Schladming am 28. Jänner 2020 stattfinden. Mitmachen kann jeder. Der Ausrufpreis für jedes Versteigerungsobjekt beträgt 50 Euro.

Für alle, die nicht mitsteigern, aber spenden wollen, hält die MedUni Wien ein Spendenkonto bereit: IBAN: AT46 2011 1404 1007 0714.

Der Erlös der Aktion kommt zur Gänze der Errichtung eines bahnbrechenden Forschungszentrums der MedUni Wien, dem Zentrum für Präzisionsmedizin zugute. International renommierte WissenschafterInnen werden hier künftig im Rahmen von personalisierter Präzisionsmedizin neue Wege in der Bekämpfung unheilbarer Krankheiten suchen.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel: „Mit der Charity-Auktion wollen wir aufzeigen und bewusstmachen, wie wichtig medizinische Forschung ist. Gesundheit und medizinische Versorgung sind gerade bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern eine Voraussetzung für den Erfolg. Die Präzisionsmedizin setzt Meilensteine in der Behandlung. Österreich hat die Chance, hier ganz vorne unter den Besten der Welt dabei zu sein. In diesem Ziel wollen wir die Medizin-Universität Wien mit unserem Beitrag unterstützen.“

Das Dorotheum wird die Online-Versteigerungen professionell und ohne Zuschläge durchführen. Martin Böhm, geschäftsführender Gesellschafter des Dorotheums: „Dem Dorotheum ist es ein Anliegen, das neue Zentrum für Präzisionsmedizin zu unterstützen Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Know-how in der Durchführung von Benefizauktionen zum Erfolg dieses Spitzenmedizin-Projektes beitragen können.“

MedUni Wien-Vizerektorin Michaela Fritz, zeigt sich dankbar über die Aktion: „Nicht nur im Spitzensport braucht es Präzision für Erfolge, auch die Medizin der Zukunft ist präzise auf jede Patientin und jeden Patienten angepasst, damit schwere Krankheiten wie Krebs, Parkinson oder Schlaganfall besser behandelbar und heilbar werden können. Ich bedanke mich bei allen ÖSV-Athletinnen und Athleten, bei ÖSV-Präsident Schröcksnadel und dem Dorotheum, dass sie uns bei der Errichtung des Zentrums für Präzisionsmedizin in Wien unterstützen.“

Die Objekte werden an folgenden Terminen versteigert:

31. Oktober 2019, 10:00 Uhr bis 7. November 2019, 21:00 Uhr

28. November 2019, 10:00 Uhr bis 5. Dezember 2019, 21:00 Uhr

12. Dezember 2019, 10:00 Uhr bis 19. Dezember 2019, 21:00 Uhr

28. Jänner 2020, 10:00 Uhr bis 4. Februar 2020, 21.00 Uhr

In der ersten Auktion vom 31.Oktober bis 7. November werden folgende Exponate versteigert:

Rennanzug von Michael Matt, signiert

WM-Rennschuhe von Lizz Görgl, signiert

Helm von Matthias Mayer, signiert

Rennski von Marco Schwarz

Rennhelm von Otmar Striedinger

Rucksack, Rückenprotektor, Gilet, Stirnband und Handschuhe von Conny Hütter

Rennhelm von Stephanie Brunner

Jacke und Haube von Stephanie Venier

Der Rennanzug von Marcel Hirscher wird als Höhepunkt der Auktion ab 28. Jänner versteigert!!

Die Objekte werden zu den Auktionswochen im Foyer des Dorotheums zur Besichtigung ausgestellt.

Wie kann man an den Auktionen teilnehmen:

Man wählt sich über die Webseiten www.oesv.at oder www.dorotheum.com/onlineauctions oder www.meduniwien.ac.at ein. In fünf einfachen Schritten gelangen Interessierte zu den Versteigerungsobjekten:

Registrieren: Interessierte Auktionsteilnehmer müssen sich im ersten Schritt als myDOROTHEUM-Nutzer unter www.dorotheum.com registrieren. Nach Freischaltung durch das Dorotheum kann sofort mitgesteigert werden. Besichtigung: Die Auktionsobjekte können unter www.dorotheum.com/onlineauctions besichtigt werden. Außerdem sind die Objekte für die Dauer der Auktion im Foyer des Palais Dorotheum ausgestellt. Mitbieten: Das Gebot wird unmittelbar ausgeführt. Wenn bereits ein anderes, höheres Gebot vorliegt oder wenn man überboten wird, wird die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer verständigt. Zuschlag und Bezahlung: Nach dem Ende der Auktion werden die erfolgreichen MitbieterInnen über das Ergebnis per E-Mail informiert. Bei dieser Charity-Auktion werden kein Zuschlag und keine Gebühren verrechnet. Das Dorotheum verzichtet für den guten Zweck auf das Aufgeld. Zahlungen erfolgen direkt auf das Konto der Medizinischen Universität Wien zugunsten des Zentrums für Präzisionsmedizin. Abholung: Nach vorhergehender Vereinbarung mit dem Dorotheum und nach erfolgter Bezahlung können die ersteigerten Objekte direkt im Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien, abgeholt werden.

Fotos der Exponate (hochauflösend und druckfähig) finden Sie auf der Website des Dorotheums www.dorotheum.com/onlineauctions

