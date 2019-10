Digitale Transformation in der Praxis - ERP Future 2019 am 12.11.2019 in Wien

Auf der ERP Future - Business 2019 erfahren Sie, wie die Digitale Transformation und Industrie 4.0 den Mittelstand verändern und welche Rolle ERP-Systeme dabei spielen

Die ERP Future ist eine moderne Veranstaltung auf der sich nicht nur Kunden und Anbieter die Hände schütteln, sondern Anbieter von ERP-Lösungen auf gleicher Augenhöhe diskutieren, um die ERP-Entwicklungen in Österreich für die Zukunft positiv zu beeinflussen.” Hannes Koidl, Geschäftsführer der PraKom Software GmbH

Wien (OTS) - Seit 10 Jahren bietet die ERP Future - Business der Universität Innsbruck eine unabhängige Plattform für Anwender und Entscheidungsträger, die sich einen fundierten Überblick über das Kernthema Enterprise Resource Planning (ERP) sowie über die Themenfelder rund um Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM) verschaffen wollen.

Kernthema der Veranstaltung ist dieses Jahr die "Digitale Transformation in der Praxis". Rund um dieses Thema werden von den ausstellenden Unternehmen Fachvorträge gehalten, bei denen die Referenten ihre IT-Lösung vorstellen und aufzeigen, in welche Richtung die Weiterentwicklung ihrer Produkte geht, beziehungsweise welche Leistungen heute schon für Anwender zur Verfügung stehen.

Die teilnehmenden Aussteller 2019 sind:

ams.erp Solution AG

BE-terna GmbH

CHG-MERIDIAN AG



IFS Deutschland GmbH & Co. KG

Kreuzbauer IT GmbH

NAVAX Consulting GmbH

proALPHA Software Austria GmbH

PSI Automotive & Industry Austria GmbH

schrempp edv GmbH

trisoft Informationsmanagement GmbH

Während des gesamten Tages können sich Interessenten bei den einzelnen Systemanbietern bzw. Implementierungspartnern gezielt informieren und die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch in einem unbefangenen Rahmen nutzen. Hannes Koidl, Geschäftsführer der PraKom Software GmbH, fasste dies in einem Interview im Rahmen der ERP Future so zusammen:

“Die ERP Future ist eine moderne Veranstaltung auf der sich nicht nur Kunden und Anbieter die Hände schütteln, sondern Anbieter von ERP-Lösungen auf gleicher Augenhöhe diskutieren, um die ERP-Entwicklungen in Österreich für die Zukunft positiv zu beeinflussen.”

Das Organisationsteam der Universität Innsbruck freut sich auf einen regen Austausch unter den Ausstellern und Anwendern und stellt Ihnen gerne diesen Gutscheincode für eine kostenlose Teilnahme zur Verfügung: 3243-G72R-8BQ8 (nur gültig für Anwender).

ERP Future - Business 2019

Datum: 12.11.2019, 08:30 - 17:00 Uhr

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich

Url: https://www.erp-future.com

Teilnahme für Anwender kostenlos! mit Gutscheincode: 3243-G72R-8BQ8 JETZT ANMELDEN

Rückfragen & Kontakt:

Universität Innsbruck

Niklas Rothe (Organisation)

erp-future @ uibk.ac.at

+43 (0) 512 570 512–2