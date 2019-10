Redaktion von sportauto: WinterContact TS 850 P ist Testsieger

WinterContact TS 850 P ohne Schwächen – Testurteil „sehr gut“ / Sommerreifen in der kalten Jahreszeit „definitiv nicht zu empfehlen“

Wien, (OTS) - Redaktion „sportauto“ kürt im Winterreifentest „Durch Schnee und Eis“ den Continental Reifen WinterContact TS 850 P als Testsieger.

Geprüft wurden fünf Winterreifen der Größe 235/40 R 18 mit Freigaben zwischen 240 und 270 km/h europäischer, amerikanischer und asiatischer Hersteller.

Parallel stellten sich zwei Ganzjahresreifen und ein Sommerprofil den Wintertests. „Stabile und vor allem sehr ausgewogene Dynamik auf Schnee, leicht beherrschbar mit ausgeprägten Reserven auf Nässe, brav untersteuernd trocken,“ urteilten die Experten über den Testsieger.

„Definitiv nicht zu empfehlen“, so die Fachleute aus Stuttgart, seien dagegen Sommerreifen in der kalten Jahreszeit. Systembedingt konnten sie auf verschneiter Strecke nicht mithalten, doch auch auf nasskalter und kalter trockener Fahrbahn erreichten sie nicht die hohe Sicherheit des Winterreifens. Eher gemischt fiel das Urteil über die Ganzjahresreifen aus. Sie seien zwar fahrsicher, allerdings weniger dynamisch und daher eher für schneeärmere Gegenden geeignet.

