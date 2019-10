Original Play verurteilt jede Form von Missbrauch und Gewalt

Schutz für Kinder steht prinzipiell an oberster Stelle

Wien (OTS) - Original Play ist eine Methode, die Kinder stärken soll. Darum nehmen wir die aktuellen Vorwürfe und Diskussionen sehr ernst, auch wenn in Österreich kein Fall von Übergriffen oder Missbrauch bekannt ist. Wir überprüfen nun unsere Methode und ihre Regeln, die Ausbildung und die institutionellen Rahmenbedingungen für die Workshops. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden und mit Kinder- und Gewaltschutzeinrichtungen arbeiten wir an der vollständigen Aufklärung von Vorwürfe, aber auch an jenen Schritten und Rahmenbedingungen, die es braucht, um unsere und ähnliche Angebote sicherer zu machen.

Die pauschale Ablehnung unseres Angebots, in dem die Prinzipien von Respekt und Schutz von Kindern wichtig sind, erschüttert uns genauso, wie die Tatsache, dass die aktuellen Diskussionen bis hin zu Mord- und Gewaltdrohungen an Vertreter*innen unseres Vereins führt. Wir laden darum alle Beteiligten ein, in einen kritischen und fairen Dialog mit uns zu treten.

Wir wiederholen, dass Workshop-TeilnehmerInnen nicht nach zweitägigen Workshops als zertifizierte "Lehrlinge" gelten. Wir erteilen keine solchen Zertifizierungen. Wir bieten Einführungsworkshops an, Vertiefungsseminare und praktisches Training – alle unter Supervision von Fred Donaldson und/oder Jolanta Graczykowska. Alle gelisteten Lehrlinge sind seit Jahren aktiv und haben großteils pädagogische, soziale oder Gesundheitsberufe.

In Österreich wurde seitens mehrerer KooperationspartnerInnen die Zusammenarbeit mit Original Play vorübergehend ausgesetzt – als Reaktion auf die Kritik aus Deutschland. Die AuftraggeberInnen bestätigen uns, dass es in unserer Arbeit bislang keinen Grund zu Beanstandung gegeben hat. Wir haben Verständnis für diese Reaktion und Verständnis für kritische Haltung besorgter Eltern.

Original Play hilft Kindern, mit Konflikten und Rivalität, mit Stress und Angst umzugehen. Wir üben in unseren Trainings, Körpersignale genau wahrzunehmen und erwünschte von unangenehmer Berührung zu unterscheiden. Damit wird der Selbstwert der Kinder gestärkt und sie lernen auf ihre Grenzen zu achten.

