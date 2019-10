Cornelia Vospernik wird ORF-Büro in Rom leiten

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat nach Ablauf der Ausschreibung und Auswertung der eingelangten Bewerbungen Mag. Cornelia Vospernik mit 1. Juli 2020 zur Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Rom bestellt. Sie folgt in dieser Funktion auf Dr. Mathilde Schwabeneder, die zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand tritt.

„Mag. Cornelia Vospernik ist eine der renommiertesten ORF-Journalistinnen mit umfassender Erfahrung als leitende Redakteurin, Moderatorin sowie auch als Korrespondentin u. a. in London und Peking. Es freut mich, dass wir mit Cornelia Vospernik eine topqualifizierte Kollegin ab 2020 nach Rom entsenden können“, betont ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz.

Cornelia Vospernik, 1969 in Villach geboren, wuchs zweisprachig (Deutsch/Slowenisch) auf und besuchte das Bundesgymnasium für Slowenen in Klagenfurt. Bereits mit 15 Jahren begann Vospernik ihre ORF-Karriere in der slowenischen Abteilung des ORF-Landesstudios Kärnten. Nach ihrer Matura an der internationalen Schule in Duino bei Triest begann Vospernik in Graz ein Dolmetschstudium für Slowenisch und Italienisch, das sie 1994 mit dem Magister abschloss. Während der gesamten Studienzeit arbeitete sie immer wieder für den ORF. Als Redakteurin des Aktuellen Dienstes im ORF-Landesstudio Kärnten wechselte Vospernik 1996 in die Redaktion der „Zeit im Bild“ nach Wien. Seit 1999 moderierte sie auch die Spät-„ZIB“. Ihren Beruf als Dolmetscherin hat Cornelia Vospernik nie aus den Augen verloren und nebenbei als Dolmetscherin, Übersetzerin und Lehrbeauftragte an der Universität Graz gearbeitet: Ab Jänner 2000 war Cornelia Vospernik als Auslandskorrespondentin in London, wo sie zwei Jahre das ORF-Korrespondentenbüro leitete. Danach war sie Redakteurin der ORF-TV-Hauptabteilung Information und zeitweise als Moderatorin von „ZIB“-Sendungen bzw. des „WELTjournals“ zu sehen. Von 2007 bis Ende 2010 leitete sie höchst erfolgreich das ORF-Büro in Peking. Nach ihrer Rückkehr nach Wien war sie für die Information von ORF 1 verantwortlich. Im Dezember 2012 wurde sie zur Leiterin des Büros Nordosteuropa bestellt, war ab 2013 Teil des Moderations-Teams der Ö1-Journale und ab 2014 Präsentatorin des ORF-TV-Auslandsmagazins „WELTjournal“. Zuletzt war Vospernik Redakteurin in der Radio-Außenpolitik.

