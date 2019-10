Metaller-KV: Entscheidende 5. Runde mit FMTI - Mehr als 250 Betriebsversammlungen bereits einberufen

Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp holten vorsorglich Streikfreigabe ein

Wien (OTS/ÖGB) - Noch vor der nächsten Kollektivvertragsverhandlung am Montag, 28. Oktober, mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) verstärken die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp gemeinsam mit den BetriebsrätInnen und Belegschaften den Druck auf die Arbeitgeber. Sollte auch diese fünfte Verhandlungsrunde scheitern, werden die Beschäftigten in Betriebsversammlungen über den Stand der Verhandlungen informiert und weitere Kampfmaßnahmen beschlossen. Die Gewerkschaften holten vorsorglich auch die ÖGB-Streikfreigabe ein.

Bereits mehr als 250 Betriebsversammlungen sind im FMTI-Bereich einberufen, und es werden stündlich mehr. Die meisten Versammlungen werden bei einem Scheitern der KV-Verhandlung zwischen Dienstag und Donnerstag stattfinden. "Der Ärger der ArbeitnehmerInnen über das bisherige Arbeitgeberangebot in Höhe der Inflationsrate von 1,8 Prozent ist spürbar groß. Die Arbeitgeber müssen sich am Montag ordentlich bewegen, sonst wird kein Abschluss möglich sein. Eine de facto Nulllohnrunde wird es mit den Gewerkschaften und BetriebsrätInnen jedenfalls nicht geben“, sagen die beiden Verhandlungsleiter, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp).

Das Arbeitgeberangebot entspricht in keiner Weise dem wirtschaftlichen Erfolg. PRO-GE und GPA-djp fordern daher weiterhin 4,5 Prozent bzw. mindestens 100 Euro mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten. "Die Metallindustrie war in den vergangenen Jahren wirtschaftlich sehr erfolgreich. Gerade das Jahr 2018 war äußerst gewinnbringend und die Eigentümer haben sich mit über zwei Milliarden an Gewinnausschüttungen bereits bedient. Jetzt sind die ArbeitnehmerInnen an der Reihe“, betonen Wimmer und Dürtscher.

Die fünfte FMTI-Verhandlung findet am Montag, 28. Oktober, wieder in der Bundeswirtschaftskammer in Wien statt. Beginn ist 11 Uhr.

