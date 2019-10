Mutmaßliche Vergewaltigung – Mann festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 26.10.2019, 22.45 Uhr

Vorfallsort: 1., Innere Stadt

Sachverhalt: Ein 40-jähriger Mann wurde am 26. Oktober 2019 in einem Lokal in der Inneren Stadt vorläufig festgenommen. Er wird beschuldigt, dass er eine Frau mit der er zuvor Getränke konsumiert hatte, auf der Herrentoilette zu vergewaltigen versucht hatte. Weder Täter, noch Opfer konnten sofort vernommen werden, nähere Umstände sind derzeit unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Amtshandlung übernommen.

