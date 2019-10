Frag den Don!

Die Salesianische Jugendbewegung beantwortet in einer Onlineserie Glaubensfragen - Jeden Donnerstag um 18:15 Uhr gibt es eine neue Ausgabe mit dem „Don“ Johannes Haas SDB

Wien (OTS) - In "Frag den Don" erklärt Salesianerpater Johannes Haas Begriffe aus dem kirchlichen Umfeld auf lustige und spannende Weise. Da geht es um Jesus Christ Superstar, das Kreuzzeichen oder um das Gebet.



Der junge Priester steht damit in der Tradition seines Ordensgründers Johannes Bosco (1815-1888). Der Jugendheilige aus Turin hat sich besonders um Straßenkinder gekümmert. Dabei hat er sie auch unterrichtet und für den Glauben interessiert. Genau das ist jetzt das Ziel des „Don“. Pater Johannes sagt: „Die Serie will auf einfache, fröhliche und lebensnahe Weise die Vielfalt und die Schönheit des Glaubens für junge Menschen zugänglich machen.“



Hier geht es zur Serie: „Frag den Don“



Pater Johannes Haas SDB ist der „Don“



Bevor Salesianerpater Johannes Haas als „Don“ Videos aufgenommen hat, wurde er selbst 2018 zum Priester geweiht. Er wurde 1987 in Schardenberg/Oberösterreich geboren und ist seit 2009 Ordensmann. Er lebt in Wien und ist in der Großstadtpfarre Stadlau und in der Salesianischen Jugendbewegung als Seelsorger tätig.



