Erste Bank Open: ORF 1 überträgt Viertelfinale Dominic Thiem – Pablo Carreño Busta live aus der Wiener Stadthalle

Heute, 25. Oktober, ab 15.40 Uhr

Wien (OTS) - Live von den Erste Bank Open aus der Wiener Stadthalle überträgt ORF 1 heute, am Freitag, dem 25. Oktober 2019, das Viertelfinal-Spiel Dominic Thiem – Pablo Carreño Busta. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya. Es moderiert Bernhard Stöhr.

Falls Dominic Thiem das Semifinale erreicht, berichtet neben ORF SPORT + auch ORF 1 am Samstag, dem 26. Oktober, ab ca. 14.30 Uhr nach dem Ski-Weltcup-Auftakt der Damen in Sölden. Am Sonntag, dem 27. Oktober, überträgt ORF 1 ab 14.20 Uhr auf jeden Fall live das Finale aus der Wiener Stadthalle.

Ein weiterer Programmtipp für Tennisfans: ORF 1 zeigt am Sonntag, dem 27. Oktober, um 22.20 Uhr den Film „Borg/McEnroe – Duell zweier Gladiatoren“ über das historische Tennismatch, das sich Björn Borg und John McEnroe im Jahr 1980 in Wimbledon lieferten, als ORF-Premiere. Regisseur Janus Metz inszenierte die bisher nicht erzählte Geschichte um den Kampf zweier großer Helden am Tennisplatz für die Kinoleinwand. Shia LaBeouf fordert als aufstrebender, temperamentvoller Rookie John McEnroe den eiskalt überlegt spielenden Weltstar Björn Borg (Sverrir Gudnason) zum legendären Wimbledon-Finale.

