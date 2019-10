TERMIN-AVISO: 20. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Bau-Holz

Presseeinladung: Dienstag, 29. Oktober (15.00 Uhr) und Mittwoch, 30. Oktober (9.00 Uhr)

Wien (OTS) - Der 20. Kongress der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) findet von Dienstag, 28. Oktober 2019, bis Mittwoch, 30. Oktober 2019, im Austria Center Vienna statt. Der Kongress steht unter dem Motto „Faire Arbeit 4.0 - Besseres Leben“ und wird erstmals papierlos ganz im Zeichen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit durchgeführt. Damit geht die GBH ganz neue Wege. ++++



Der Gewerkschaftstag wird am 29. Oktober um 15:00 Uhr im Saal F eröffnet. Erwartet werden knapp 400 Delegierte und an die 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sozialversicherung. Am zweiten Tag findet um 10:00 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Faire Arbeit 4.0 – Was verstehen wir darunter?“ gemeinsam mit Abg. z. NR Josef Muchitsch (SPÖ-Sozialsprecher), Univ. Prof. DI Dr. techn. Gerald Goger (TU Wien), Dr. Franz Schellhorn (Agenda Austria) und Ing. Irene Wedl-Kogler (BI Bauhilfsgewerbe), moderiert von Nadja Bernhard (ORF), statt.



Termine: Dienstag, 29. Oktober (15:00 Uhr) & Mittwoch, 30. Oktober (09:00 Uhr), Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

