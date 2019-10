18. ICEP Charity Auktion mit zeitgenössischer Kunst bringt 60.000 EUR für junge Unternehmerinnen in Afrika und Lateinamerika

Mit den Einnahmen des heutigen Abends können wir sehr viel erreichen. Bei unseren Projektbesuchen sehen wir, wie nachhaltig Ausbildung und Unternehmertraining wirken. Erst unlängst waren wir bei einem Projekt in Kamerun und konnten sehen, wie zum Beispiel die Saftproduktion einer jungen Unternehmerin dank eines ICEP Trainings sich bereits etabliert hat und nun weiterwächst. Für die Zukunft vieler Frauen können wir mit unseren Trainings einen echten Unterschied machen. Bernhard Weber, ICEP Geschäftsführer

Wer in der Lage ist, seine Talente und Fähigkeiten zu schulen und darauf basierend einen Beruf zu ergreifen, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, vervielfacht Zukunftschancen und Perspektiven. Ausbildung ist ein effektives Mittel gegen Armut Stephane Chavanne, ICEP Präsident

Wien (OTS) - Bei der Auktion der österreichischen Entwicklungsorganisation ICEP kamen 86 Bilder für den guten Zweck unter den Hammer. Der Erlös fließt zur Gänze in Empowerment Programme für Frauen in Zentralafrika und Lateinamerika.

25. Oktober 2019 - Im Wiener Forum am Schillerplatz haben gestern Abend die zahlreich erschienenen Gäste mit großem Eifer zeitgenössische Kunst ersteigert und damit nicht nur einen Kunstkauf für sich selbst, sondern vor allem auch ein Investment in die Zukunft von Jungunternehmerinnen in den Projektländern von ICEP getätigt. Der Reinerlös kommt Frauenempowerment Programmen in Zentralafrika und Lateinamerika zu Gute. Auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler waren bei der Versteigerung ihrer Werke anwesend.

Mit eigenem Business aus der Armut. Speziell in Entwicklungsländern haben Frauen kaum Zugang zu angemessener Schul- und Berufsausbildung und somit geringe Chancen auf einen Job. Als Ausweg starten viele Frauen ein eigenes Business. Doch oft fehlt ihnen das notwendige Knowhow, um damit langfristig erfolgreich sein zu können. Hier setzt ICEP an und ermöglicht mit Vorort-Partnern adäquate und praxisnahe Unterstützung, Ausbildung und Unternehmertraining.

Bilderkauf mit Win-Win Effekt. Mit Dank an alle Beteiligten zeigt sich ICEP Geschäftsführer Bernhard Weber über das Ergebnis der Auktion sehr erfreut und verdeutlicht das buchstäbliche Win-Win Investment durch die Ersteigerung eines Bildes: „Mit den Einnahmen des heutigen Abends können wir sehr viel erreichen. Bei unseren Projektbesuchen sehen wir, wie nachhaltig Ausbildung und Unternehmertraining wirken. Erst unlängst waren wir bei einem Projekt in Kamerun und konnten sehen, wie zum Beispiel die Saftproduktion einer jungen Unternehmerin dank eines ICEP Trainings sich bereits etabliert hat und nun weiterwächst. Für die Zukunft vieler Frauen können wir mit unseren Trainings einen echten Unterschied machen.“

Who is Who zeitgenössischer Kunst für ICEP. Auch Kuratorin Ema Kaiser-Brandstätter freut sich über das tolle Ergebnis: „Es ist großartig, dass wir über 80 Künstlerinnen und Künstler gewinnen konnten, uns ein Werk zur Verfügung zu stellen. Renommierte Namen wie Brigitte Kowanz, Hermann Nitsch oder auch Vertreter der ganz jungen Szene wie Christian Eisenberger oder Michaela Schwarz-Weismann waren mit einem Bild dabei, um nur einige der Namen jener zu nennen, die mit Überzeugung für die Arbeit von ICEP, ihre Kunst in den Dienst der guten Sache gestellt haben.“ Den höchsten Preis erzielte eine Kohlezeichnung „ohne Titel“ von Herbert Brandl – sie wurde um 2.500 EUR ersteigert. Die Auktion wurde von Andrea Jungmann, GF von Kooperationspartner Sotheby´s durchgeführt und fand bereits zum 18. Mal statt.

Ausbildung als Entwicklungsmotor. ICEP engagiert sich seit der Gründung 1996 mit einem wirtschaftlichen Fokus in Entwicklungsfragen und setzt dabei insbesondere auf Berufs- bzw. Unternehmerausbildung „Wer in der Lage ist, seine Talente und Fähigkeiten zu schulen und darauf basierend einen Beruf zu ergreifen, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, vervielfacht Zukunftschancen und Perspektiven. Ausbildung ist ein effektives Mittel gegen Armut“ , erklärt ICEP Präsident Stephane Chavanne die Mission der Organisation.

Im Jahr 2018 flossen 23% der Mittel in Frauenempowerment Programme. In den letzten 20 Jahren hat ICEP mehr als 30.000 Frauen in Kenia, Uganda, Kamerun, Nicaragua, Guatemala, El Salvador oder Kirgistan dabei unterstützt, mit einem kleinen Business ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. „Dank der Einnahmen des heutigen Abends in der Höhe von 60.000 EUR wird die Zahl der Ausbildungen für junge Unternehmerinnen in unseren Projekten im nächsten Jahr weiter steigen. Wir haben 2020 viel vor“, so Bernhard Weber bereits mit Blick aufs kommende Jahr.

ICEP – weltweit mehr unternehmen. ICEP (Institut für Cooperation bei Entwicklungsprojekte) ist eine unabhängige österreichische Entwicklungsorganisation mit einem klaren Ziel: die Menschen zur Wirtschaft und die Wirtschaft zu den Menschen zu bringen. ICEP implementiert in Entwicklungsländern ausbildungsorientierte Projekte und berät Partnerorganisationen vor Ort sowie internationale Unternehmen bei der Integration von Menschen in Wirtschaftskreisläufe. Mit der corporAID Plattform für Wirtschaft, Entwicklung, und globale Verantwortung möchte ICEP die Rahmenbedingungen in Österreich für Unternehmen verbessern, die in Schwellen- und Entwicklungsländern aktiv sind und setzt globale Armutsbekämpfung auf die Agenda österreichischer Unternehmen. www.icep.at I www.corporaid.at

