Weltpremiere in Österreich : Upfield bringt Flora Plant™ erstmals auf den Markt

Das neue Flora Plant™ läutet für alle Fans von Butter eine neue Ära der pflanzlichen Ernährung ein

Wien (OTS) - Alternative Ernährungsformen liegen im Trend und insbesondere pflanzenbasierte Produkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nun liefert Upfield seinen Beitrag zu dieser Bewegung rund um Lebensmittel auf pflanzlicher Grundlage – und zwar mit dem Launch seines neuen Produkts Flora Plant™, einer Weltpremiere in Österreich! Flora Plant™ sieht nicht nur wie Butter aus, sondern schmeckt auch so und hat beim Backen und Kochen die gleichen Eigenschaften.

Hergestellt wird Flora Plant™ jedoch aus rein pflanzlichen Ölen von Sonnenblumenkernen, Rapssamen und nachhaltig angebauten Palmfrüchten. Flora Plant™ ist laktosefrei und vegan. Für Verbraucher – Allesesser genauso wie Veganer – wird es mit Flora Plant™ noch einfacher, den Buttergeschmack mit einer pflanzlichen, milchfreien Alternative zu genießen.



„ Wir bei Flora Plant™ sind davon überzeugt, dass pflanzliche Ernährung einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und auf die Umwelt hat. Zudem liegt uns großartiger Geschmack am Herzen. Daher steht Flora Plant™ für 100 % pflanzlichen Genuss “, sagt Pierluigi Pecchia, Upfield General Manager für Österreich, Italien und die Schweiz. „ Aus diesem Grund wollten wir einen milchfreien Aufstrich kreieren, den Bäcker, Hobby- und Profiköche zum Kochen, Backen und als Aufstrich verwenden können, genauso wie Butter. Wir haben ein wirklich wegweisendes Produkt entwickelt und sind sehr auf die Reaktionen der Menschen gespannt, wenn sie es probieren. Wir machen selbst die allergrößten Butter-Fans zu Flora Plant™-Fans. “

Flora Plant™ schmeckt fantastisch und wird nachhaltig hergestellt. Es ist zu 100 % pflanzlich, trotzdem kann es alles, was Butter kann:

Flora Plant™ lässt sich wie Butter streichen Wenn Flora Plant™ aus dem Kühlschrank genommen wird, kann es wie Butter verwendet werden – und hat zudem einen cremig-frischen Geschmack.

Flora Plant™ lässt sich wie Butter zum Kochen verwenden Ganz egal ob in einem cremigen Risotto oder zur Verfeinerung einer Soße: Flora Plant™ kann wie Butter verwendet werden.

Flora Plant™ lässt sich wie Butter zum Braten verwenden Knuspriges, goldbraun gebratenes Gemüse oder in Butter gebratene Erdäpfel: Flora Plant™ verhält sich ganz genau wie Butter und kann sogar wie Butter gebräunt werden.

Flora Plant™ lässt sich wie Butter zum Backen verwenden Ob saftiger Kuchen, luftiger Blätterteig oder als Butterflocken auf einem Auflauf: Mit Flora Plant™ wird es einfach köstlich.





Über Flora Plant™:

Flora Plant™ wird aus wertvollen Ölen von Sonnenblumenkernen, Rapssamen und nachhaltig angebauten Palmfrüchten hergestellt. Flora Plant™ ist im Wickler in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften in ganz Österreich erhältlich – gesalzen und ungesalzen. Die unverbindliche Preisempfehlung für 250-Gramm Flora Plant™ lautet 1,89 Euro. Die Preise können jedoch je nach Geschäft variieren.

Auf www.Floraplant.at finden Sie Geschäfte in Ihrer Nähe, die Flora Plant™ verkaufen, aber auch neue Rezepte rund um Flora Plant™.

Über Upfield:

Bei Upfield sorgen wir mit unseren köstlichen Nahrungsprodukten auf pflanzlicher Grundlage dafür, dass die Menschen gesünder und zufriedener sind und es auch der Erde besser geht. Upfield ist ein global tätiges, nur mit pflanzlichen Produkten arbeitendes Unternehmen und die Nummer 1 unter den Herstellern von Aufstrichen auf pflanzlicher Basis; zu unseren mehr als 60 Marken gehören so berühmte Namen wie Flora, Rama, Blue Band, Proactive, Becel, I Can’t Believe It’s Not Butter und Country Crock. Unser Hauptsitz befindet sich in Amsterdam, und wir verkaufen die in unseren 17 eigenen Fertigungsstätten in aller Welt hergestellten Produkte in über 95 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3100 Mitarbeiter. Seit 1871 sind wir die führende Instanz in der Branche der Aufstrichhersteller, was uns den Vorteil unvergleichlicher Erfahrung, Fachkompetenz und Inspiration verschafft. Wir konzentrieren uns darauf, in dieser neuen Ära, die auf die Bereitstellung gesünderer Produkte mit hervorragendem Geschmack und überragender Qualität ausgerichtet ist, eine führende Rolle einzunehmen, die uns dabei unterstützt, unserem Unternehmensleitbild einer „besseren Zukunft auf Pflanzenbasis“ gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.Upfield.com.

Rückfragen & Kontakt:

Flora PR Austria

Chapter Four Communications Consulting GmbH

Maria Choynowski

Phone: +43 (0)1 353 24 24 15

E-Mail: flora @ chapter4.at



Flora Plant™

Kadri Ozen

Head, Corporate Affairs and Communications

Europe and Middle East

Kadri.ozen @ upfield.com



Upfield

UpfieldMediaLine @ apcoworldwide.com

