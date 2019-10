NEOS fordern rasche Aufklärung in Causa „Original Play“

Douglas Hoyos: „Wir müssen endlich stärkere Qualitätskontrollen externer Vereine einführen.“

Wien (OTS) - „Jene Vorwürfe wiegen schwer und müssen so rasch wie möglich aufgeklärt werden“, reagiert NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos auf die Medienberichte rund um den Verein „Original Play“, dessen Arbeit im Zusammenhang mit möglichem Missbrauch an Kindern steht. „Nach den Skandalen rund um TeenSTAR sind wir nun erneut mit schockierenden Enthüllungen konfrontiert, wo wieder einmal die große Frage im Raum steht: Wie konnte es so weit kommen? Und warum muss erst etwas passieren, bis etwas passiert? Wir müssen endlich stärkere Qualitätskontrollen externer Vereine einführen, bevor es zu Übergriffen kommt und nicht erst danach.“ Dass fremde Erwachsene, so Hoyos, bereits nach einer nur zweitägigen Ausbildung mit den Kindern „arbeiten“ dürften, sei „erschreckend und vollkommen inakzeptabel“. Elementarpädagog_innen sowie Lehrer_innen würden nicht umsonst eine jahrelange, intensive Ausbildung absolvieren: „Die Unerfahrenheit, mit der „Original Play“ jene Leute auf die Kinder loslässt, halte ich für grob fahrlässig. Das Bildungsministerium und die Länder müssen hier endlich aktiv werden und sich einschalten.“

