NEOS Wien/Emmerling: Sofortiger Stopp für „Original Play“-Verein

Bettina Emmerling: „Zweifelhafte Methoden haben an Wiener Kindergärten und Schulen nichts verloren!“

Wien (OTS) - Empört reagiert NEOS Wien Bildungssprecher auf Medienberichte über die Tätigkeit des Vereins „Original Play“. „Es ist unglaublich, was hier zutage tritt. Dass fremde Erwachsene, ohne qualifizierte Ausbildung und teils ohne Aufsicht, in direkten Körperkontakt mit Kindern treten, ist sehr befremdlich. Diese Methoden haben an Kindergärten und Schulen nichts verloren! Laut Website von ‚Original Play‘ werden deren Trainer auch in zahlreichen Wiener Kindergärten, Schulen und Horten eingesetzt, besonders bei den Wiener Kinderfreunden scheint man auffallend oft auf diesen Verein zurückgegriffen haben. Die Stadt muss einen sofortigen Stopp dieses Vereins durchsetzen und sich erklären, wie so etwas übersehen werden konnte. Außerdem gehört sofort offengelegt, wo diese dubiosen Methoden angewendet wurden. Die Eltern haben ein Recht darauf, das zu erfahren!“

NEOS Wien wird noch heute eine Anfrage dazu an den zuständigen Bildungsstadtrat stellen.

