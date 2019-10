ASFINAG: Im generalsanierten Gleinalmtunnel auf A 9 starten jetzt die umfangreichen Tests

Totalsperren erforderlich, um alle Systeme zu prüfen; Jahresmautkarten werden verlängert

Graz (OTS) - Am 20. Dezember 2019 gibt es „grünes Licht“ für den Gleinalmtunnel auf der A 9 Pyhrn Autobahn. Dann ist auch die „alte Tunnelröhre“ (Baujahr 1978) wieder wie neu und die Pyhrnstrecke ist damit vom Voralpenkreuz in Oberösterreich bis Spielfeld an der slowenischen Grenze erstmals durchgehend ohne Gegenverkehrsbereich befahrbar.

Bevor aber auch die generalsanierte Tunnelröhre für den Verkehr freigegeben werden kann, müssen alle Sicherheitseinrichtungen auf Herz und Nieren getestet werden. Zusätzlich gilt es, die Lüftung für den künftigen Richtungsverkehr umzubauen und auch die derzeitige Verkehrsführung zurückzubauen. Für alle Tests, die vorgeschriebenen Brandversuche, die Tunnelwäsche und die finalen Arbeiten sind daher auch mehrere Totalsperren erforderlich.

Im Detail: Von Montag 28. Oktober 20 Uhr bis Samstag den 9. November 5 Uhr früh ist der Gleinalmtunnel durchgehend gesperrt, die Umleitung über die S 35 Brucker und die S 6 Semmering Schnellstraße ist aktiviert. Am 12., 13., 19. und 21. November muss der Tunnel nur in den Nächten (von 20 Uhr bis 5 Uhr früh) gesperrt werden.

Und die abschließenden Arbeiten werden von Mittwoch, den 11. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember neuerlich bei durchgehender Sperre durchgeführt.

Jahresmautkarten werden verlängert

Für die Besitzer von Jahresmautkarten bedeuten diese erforderlichen Vollsperren zwar einen Umweg, aber keine Einbuße hinsichtlich der Gültigkeit ihrer Mautkarten – diese werden von der ASFINAG um die exakte Dauer der Sperre automatisch verlängert!

Arbeiten an Mautstelle haben begonnen

Parallel zu den Fertigstellungsarbeiten im Tunnel hat die ASFINAG auch begonnen, den Bereich um die Mautstelle Gleinalm zu sanieren. Um die Sperrzeiten bestmöglich nutzen zu können, wird in den kommenden Wochen als erstes die Fahrbahn komplett erneuert. Der Umbau der Mautstelle selbst startet dann im Frühjahr, wobei unter anderem auch die vor allem für größere Pkw engen Durchfahrten entsprechend verbreitert werden.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Walter Mocnik

Pressesprecher Steiermark und Kärnten

Tel.: +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at