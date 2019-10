Wirtschaftsministerin Udolf-Strobl überreichte Ehrenzeichen an Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft

Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die Geehrten

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl überreichte am Donnerstag im Marmorsaal des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Ehrenzeichen und staatliche Auszeichnungen an Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. „Die Auszeichnungen sind ein Zeichen des Dankes für Persönlichkeiten, die in ihren Funktionen täglich Großartiges leisten. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten und danke für ihren Beitrag zum Wohl unseres Wirtschaftsstandortes in den unterschiedlichsten Branchen“, zeigt sich Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl, erfreut.

Die Geehrten haben sich mit ihrem jahrelangen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen und Aufgabenfeldern verdient gemacht. Mit der Übergabe der Ehrenzeichen und Auszeichnungen erfahren ihre Leistungen eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich.

Im Detail erhielten:

Das Große Goldene Ehrenzeichen

• Dr. Günther HELM, Ehem. Generaldirektor der Hofer KG in Sattledt, Geschäftsführer der Müller Handels GmbH & Co KG in Ulm

Das Große Silberne Ehrenzeichen

• Dipl.-Ing. Alexander SCHWAB, Geschäftsführer der Andritz Hydro Beteiligungsholding in Graz, Prokurist der Andritz Hydro GmbH in Wien

Das Große Ehrenzeichen

• Sylvia BARDACH, Mitglied des Vorstandes der FREQUENTIS AG sowie Geschäftsführerin der TechInvest BeteiligungsGmbH und der BlueCall Systems GmbH in Wien

• Prof. Dr. Robin RUMLER, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria in Wien und der Pfizer Manufacturing Austria GmbH in Orth an der Donau

• Prof. Dr. Dagmar SCHRATTER, Geschäftsführerin der Schönbrunner Tiergarten Gesellschaft mbH in Wien

Das Goldene Ehrenzeichen

• Christiane WENCKHEIM, EMCCC, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Ottakringer Getränke AG in Wien

• Ing. Georg WENDELIN, Ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrates der EREMA Group GmbH in Ansfelden

Das Silberne Ehrenzeichen

• Dipl.-Ing. Wolfgang KIENER, Zivilingenieur für Bauwesen in Klosterneuburg

Den Berufstitel Kommerzialrat - Kommerzialrätin

• Ing. Mag. (FH) Andreas MATTHÄ, Vorsitzender des Vorstandes der Österreichische Bundesbahnen-Holding AG

• Mag. Marianne KUSEJKO; Vizepräsidentin der WK Salzburg, Geschäftsführende Gesellschafterin der SIGMATEK GmbH & Co KG und der TMK Beteiligungs GmbH in Lamprechtshausen

Den Berufstitel Baurat honoris causa (h.c.)

• Dipl.-Ing. Dr. Michael BALAK, Zivilingenieur für Bauwesen in Wien

Dank und Anerkennung

• Abg. z. NR a.D. KR Konrad STEINDL, Ehemaliger Präsident der WK Salzburg

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des BMDW unter www.bmdw.gv.at

