SanitäterInnen: Gefährlicher Vorschlag vom Österreichischen Roten Kreuz

Entscheidung, wohin PatientInnen transportiert werden, kann niemals bei SanitäterInnen liegen.

Wien (OTS) - Als „gefährlich“ sieht Josef Kurta, Betriebsratsvorsitzender beim Roten Kreuz Burgenland und Vorsitzender des Ausschusses Rettung- und Krankentransport der Gewerkschaft vida, den Vorschlag, dass SanitäterInnen in Zukunft entscheiden sollen, ob eine Fahrt in ein Krankenhaus notwendig ist oder ein Hausarztbesuch am nächsten Tag ausreicht. „Diese Idee des Österreichischen Roten Kreuzes schießt völlig über das Ziel hinaus. Unsere SanitäterInnen leisten hervorragende Arbeit. Sie retten Leben und sind immer zur Stelle, wenn rasche Hilfe notwendig ist. Was sie nicht brauchen sind Zusatzaufgaben, für die sie nicht qualifiziert sind“, so Kurta.++++

„Die Verantwortung was mit einer Patientin oder einem Patienten passiert, liegt ganz klar beim Arzt. Der gibt auch den Transportauftrag. Diese Verantwortung kann nicht den SanitäterInnen umgehängt werden“, betont Kurta. Derzeit haben SanitäterInnen aufgrund ihrer Ausbildung schlicht und einfach nicht die Kompetenz, derartige Entscheidungen zu treffen, so der vida-Gewerkschafter: „Diese Entscheidungen können nur nach jahrelangen und umfassenden Ausbildungen getroffen werden. Wenn das gewünscht ist, wird allerdings das Freiwilligensystem beim Roten Kreuz schwer belastet. Es werden sich sicherlich nicht viele finden, die in ihrer Freizeit, ständig vertiefende Fortbildungen besuchen.“

Dass die Zahl der Rettungseinsätze in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, wundert Kurta nicht: „Die Lebenserwartung der Menschen wird immer höher. Je älter wir werden, desto öfter brauchen wir medizinische Versorgung. Den PatientInnen zu unterstellen, sie würden leichtfertig die Rettung rufen, ist schlicht falsch.“

Unterstützung für den vida-Vorstoß kommt auch von Wolfgang Weismüller, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien: „Im Sinne der PatientInnensicherheit kann die Verantwortung über eine Entscheidung, wohin die PatientInnen transportiert werden, niemals bei SanitäterInnen liegen. Nur ÄrztInnen haben durch ihre hochqualifizierte Ausbildung das Know-how, um zu entscheiden, wo in Notsituationen kranke Menschen bestmöglich versorgt werden können. Aus Kostengründen darf die PatientInnensicherheit niemals aufs Spiel gesetzt werden.“

