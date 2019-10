Die Ankunft der “Accademia Italiana del Tartufo” in Österreich

Luca Miliffi ist zum “Botschafter des Trüffels in Österreich” ernannt worden

Wien (OTS) - Mit der Ankunft der italienischen Akademie des Trüffels “Accademia Italiana del Tartufo” in der österreichischen Spitzengastronomie ist ein weiterer gigantischer Schritt zugunsten des Genusses getan. Dieser Schritt erfolgt ein Jahr nachdem Luca Miliffi und Cibus Italy Tartufi in Österreich die Herkunftszertifizierung des kostbaren Weißen Trüffels und die Bezeichnung „Qualitätstrüffel“ eingeführt haben.

Am 19. Oktober hat die “Accademia Italiana del Tartufo”, in Anwesenheit hochkarätiger Gäste, in Alba, Piemont, Luca Miliffi zum “Botschafter des Trüffels in Österreich” ernannt. An diesem Tag wurden, neben der Auszeichnung für Wien, auch Dubai, China und Japan prämiert, New York live dabei.

Luca Miliffi hat am gleichen Wochenende mehr als tausend Gästen im atemberaubenden Saal des „Vienna Ballhaus“ vereint. Es war nur die erste Edition eines reinen Trüffel-Events, “Tartufo Totale”, und es war ein enormer Erfolg.

Nun wird die “Accademia Italiana del Tartufo” am 13. November, im Herzen von Wien, ausgewählte Restaurants im Beisein der Medien auszeichnen, die in den Jahren im Zeichen der Qualität des Weißen Trüffels herausragten. Sie erhalten nun das Statut der Akademie für ihr gezeigtes Engagement und für ihr Versprechen dieses fortzuführen.

Die Cantinetta Antinori, als langjährige “Casa del Tartufo” nimmt gemeinsam mit dem Präsidenten und dem Direktor der “Accademia Italiana del Tartufo”, Davide Feligioni und Giuseppe Cristini, dem Trüffelbotschafter Luca Miliffi, und weiteren Repräsentanten der nominierten Spitzenrestaurants an der Prämierung teil.

Am selben Abend wird dieses Ereignis bei der Eröffnung des Moët & Chandon Winter Chalet zelebriert und Luca Miliffi wird zu diesem großen Anlass sein berühmtes Rezept der Paolo Perisi Eier mit Trüffel zubereiten.

Prämierung der Restaurants durch die “Accademia Italiana del Tartufo” mit Trüffel-Mittagessen

Die Prämierung der nominierten Restaurants durch die “Accademia Italiana del Tartufo” am 13. November in der Cantinetta Antinori, mit Beginn um 12.30 Uhr, wird mit einem exklusiven Trüffel-Mittagessen begleitet. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen! Die Plätze sind begrenzt, und wir bitten Sie um Reservierung bis zum 5. November – es gilt das Prinzip first comes, first served!

Datum: 13.11.2019, 12:30 Uhr

Ort: Cantinetta Antinori

Jasomirgottstraße 3-5, 1010 Wien, Österreich

