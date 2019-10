Neuer Folder „Psychologie von A bis Z“

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen veröffentlicht neue Informations-Broschüre

Wien (OTS) - Mit dem Ziel, die Psychologie auch für LaiInnen leicht verständlich aufzubereiten, hat der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) in den vergangenen Monaten den Folder "Psychologie von A bis Z. Wie PsychologInnen arbeiten, behandeln und helfen" entwickelt. Von der Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie über die Klinische Psychologie bis hin zur Werbepsychologie - in insgesamt zwanzig Kapiteln werden die wichtigsten Tätigkeitsbereiche von PsychologInnen in Österreich aufgelistet und beschrieben.



„Mit dem neuen Folder zeigen wir in einfacher Sprache wie und in welchen Bereichen PsychologInnen in Österreich überall tätig sind und mit welchen konkreten Fragestellungen man sich an sie wenden kann“, erklärt die BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger. „Mit dem Folder möchten wir aktiv dazu beitragen, die Arbeit von PsychologInnen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und dabei helfen, mögliche Hemmschwellen abzubauen “, so a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.



Hier neuen Folder ansehen, hier Folder bestellen.



