PK Sigmund Freud PrivatUniversität: Eröffnung Ambulatorium für Zahnheilkunde - 5. November, 14 Uhr

Wien (OTS) - Studierende wie PatientInnen erhalten in Wien 2 zahnmedizinische Praxisausbildung respektive Versorgung am neuesten Stand von Wissenschaft und Technik. Synergien zwischen Zahnmedizin und Psychotherapie eröffnen neue Ansätze in der PatientInnenbetreuung. Der Hintergrund des SFU Studienangebots: Österreich sieht einer Pensionswelle bei ZahnärztInnen entgegen.



* PK TeilnehmerInnen:



Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Alfred Pritz, Rektor



Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl, Vizerektorin und Dekanin der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft



Dr. Dr. Wolfgang Manschiebel, Ärztlicher Leiter des Ambulatoriums für Zahnheilkunde



Univ.-Prof. Dr. Thomas Bernhart, Vizedekan und Studiengangsleiter Masterstudium Zahnmedizin



Florian Aigner, Student, Semestersprecher 1. Jahrgang Zahnmedizin



Dr.in Anna Schütze, Studentin, Zahnmedizin-Quereinsteigerin aus der Humanmedizin



Anschließend

* Führung durch die Räumlichkeiten (teilw. exklusiver Zugang 1 Tag vor Eröffnung für PatientInnen)



* Fototermin mit Ivica Vastic und jungen Sportlern der Austria



(Kooperation: Das Ambulatorium für Zahnheilkunde hat die zahnmedizinische Betreuung von Akademie-Spielern des FK Austria Wien übernommen.)



* Buffet & Austausch



Datum: 05.11.2019, 14:00 - 15:30 Uhr

Ort: Ambulatorium für Zahnheilkunde der SFU, Öffentlich erreichbar: U2 Messe-Prater / Parkgarage im Haus

Freudplatz 3, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sigmund Freud PrivatUniversität

Abteilung Hochschulkommunikation

Mag. Dr. Dr. Manuel Jakab

manuel.jakab @ sfu.ac.at

+43 699 11956719