PALLAS CAPITAL macht Verkauf von CAMPUS VILLAGE II möglich

Wien (OTS) - Die i Live Group ist einer der größten Anbieter von Micro Living in Deutschland. Das Projekt CAMPUS VILLAGE II wurde in einer Projektpartnerschaft mit der Nowinta Bau GmbH geplant und projektiert. Auf einem 2.300 Quadratmeter großen Grundstück entstehen 140 Apartments in einer Größe von 21m2 bis zu 40m2. Diese neuen Service Apartments richten sich an Berufstätige, die einen Aufenthalt von drei Tagen bis zu zwei Monaten in einer Stadt planen und dabei den buchbaren Service eines Hotels mit der Wohlfühlzone eines eigenen Apartments kombinieren möchten.



Nun wurde das gesamte Projekt auf Initiative von PALLAS CAPITAL an einen offenen Immobilienspezialfonds der Hanse Merkur Grundvermögen AG veräußert. Zum Deal Team der PALLAS CAPITAL gehörten bei dieser Transaktion Mathias Braun, Peter Jagenbrein und Matea Tadic. Die Strukturierung und Finanzierung von Immobilienprojekten ist ein wesentlicher Geschäftsbereich von PALLAS CAPITAL. Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler können eine Expertise von über 15 Jahren vorweisen.

