NEOS Wien/Wiederkehr: E-Scooter in Außenbezirken einsetzen!

Christoph Wiederkehr: „Neue Mobilitätsform wäre optimale Ergänzung!“

Wien (OTS) - Der morgige Gipfel der Stadt mit den Betreiberfirmen der E-Scooter sollte für eine Erweiterung des Angebotes genützt werden, schlägt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr vor: „Gerade in den Außenbezirken wäre der Einsatz dieser modernen Mobilitätsform eine ökologisch nützliche Alternative: Nämlich als Zubringer zur U-Bahn in nur schlecht mit Bussen erschlossenen Gebieten. Wir schlagen daher eine Ausschreibung der Stadt für zusätzliche Kontingente an E-Scootern vor. Diejenigen Anbieter, die die meisten Geräte in den Außenbezirken aufstellen, sollen den Zuschlag erhalten!“

Bereits seit einem halben Jahr liegt der NEOS-Vorschlag für eigene E-Scooter-Abstellflächen am Tisch: „Parkplätze“ für alternative Mobilitätsformen sollten vor allem an Hotspots (U-Bahn-Stationen und Bahnhöfe) errichtet werden, in denen die Anbieter ihre E-Scooter in der Früh platzieren müssen. Für die Nutzer sollte es Anreize geben, ihre Roller in diesen Bereichen abzustellen, etwa durch Preisnachlässe, wie es bei einzelnen Anbietern schon der Fall ist.

