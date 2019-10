Patek: „Österreich radelt“ zieht eindrucksvolle Erfolgsbilanz

BMNT zeichnet Bundessieger der 1.700 Gemeinden, Betrieben, Vereinen und Schulen aus - 27.000 Teilnehmende haben 3.000 Tonnen CO2 gespart

Wien (OTS) - Mit einer Teilnehmerzahl von über 27.000 radbegeisterten Österreicherinnen und Österreichern, die gemeinsam 17,5 Millionen Radelkilometer gesammelt haben, zieht die bundesweite Fahrradaktion „Österreich radelt“ eine beeindruckende Erfolgsbilanz. So konnten durch Radfahrten, die potentielle Autofahrten ersetzt haben, über 3.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Mehr als 1.100 Arbeitgeber, 400 Gemeinden, 180 Vereine und 60 Bildungseinrichtungen motivierten als sogenannte „Veranstalter“ zum Radfahren. Die fleißigsten Gemeinden, Betriebe, Vereine und Schulen wurden nun durch Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek als Bundessieger geehrt: „Der Verkehr ist zu über 90 Prozent vom Erdöl abhängig, darum müssen wir auch in diesem Bereich stetig ‚Raus aus dem Öl‘. Radfahren im Alltag macht Spaß, ist gesund und als Alternative zum Auto auch aktiver Klimaschutz. Mit der gemeinsamen Bund-Länder-Aktion ‚Österreich radelt‘ wollen wir noch mehr Menschen zum Radfahren motivieren und freuen uns über den großen Erfolg.“ Auch Rad-Weltrekordhalter und UN Environment Mountain Hero Michael Strasser gehörte zu den Gratulanten. Als Radelbotschafter unterstützte er die Aktion bereits von Beginn an und zeichnete die Bundessieger gemeinsam mit Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek aus.

Bundessieger von Vorarlberg bis Wien

In der bundesweiten Wertung von „Österreich radelt“ liegen die westlichen Bundesländer voran. Grundlage der Rankings ist jeweils der Prozentanteil der jeweiligen Einwohner, Mitarbeiter, Mitglieder oder Schüler, die aktiv teilgenommen haben. So schafften es in der Wertungskategorie Gemeinden Fußach und Höchst (Vbg.) sowie St. Jakob in Defereggen (T) auf das Siegerpodest. Unter den Betrieben lagen Eckert-Krause und Partner aus Feldkirch (Vbg)., Erdbau Josef Rass aus St. Johann in Tirol, AustriaTech aus Wien sowie die Dornbirner Sparkasse Bank AG (Vbg.) voran. Der Alpenverein Vorarlberg konnte die Vereinswertung für sich entscheiden und die Neue Mittelschule Stams-Rietz (T) wurde unter den Bildungseinrichtungen besonders beeindruckend Bundessieger: 162 Schülerinnen und Schüler sind dafür insgesamt über 26.000 Kilometer geradelt.

Im Zuge der Auszeichnung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus wurden auch von klimaaktiv mobil Preise zur Verfügung gestellt. An die glücklichen Gewinner wurde ein Elektro-Fahrrad sowie eine Städtereise mit dem Nachtzug nach Berlin, inklusive Radtour durch die Stadt an der Spree, überreicht.

Österreich radelt auch 2020

Im Zeitraum vom 21. März bis zum 30. September 2019 konnten unter dem Motto „Jeder Kilometer zählt!“ auf www.radelt.at geradelte Kilometer eingetragen und so die Leistungen im freundschaftlichen Wettbewerb verglichen werden. Zudem winkte täglich die Chance auf Sachpreise. Die bundesweite Aktion wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Kooperation mit allen neun Bundesländern veranstaltet und hat das Ziel, den Anteil der Radfahrenden im Alltag weiter zu erhöhen. Die Aktion wird im Frühjahr 2020 wieder an den Start gehen. Interessierte Betriebe, Gemeinden und Vereine können sich jetzt schon unter www.radelt.at/veranstalter anmelden.

Bundessieger Österreich radelt 2019

Gemeinden bis 3.000 Einwohnerinnen und Einwohner: St.Jakob in Defereggen (T)

Gemeinden 3.000 bis 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner: Fußach (Vbg)

Gemeinden mehr als 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner: Höchst (Vbg)

Betriebe bis 10 Mitarbeitende: Eckert-Krause und Partner (Vbg)

Betriebe 10 bis 50 Mitarbeitende: Erdbau Josef Rass (T)

Betriebe 50 bis 250 Mitarbeitende: AustriaTech (W)

Betriebe mehr als 250 Mitarbeitende: Dornbirner Sparkasse Bank AG (Vbg)

Vereine: Alpenverein Vorarlberg (Vbg)

Bildungseinrichtungen: NMS Stams-Rietz (T)

Fotos zur Veranstaltung finden Sie im Fotoservice des BMNT.



