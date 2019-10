Hernalser Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer (SPÖ): Postsportplatz soll erhalten bleiben!

Wien (OTS/SPW-K) - Den von der Post vorgeschlagenen Plänen zur teilweisen Verbauung des Postsportplatzes erteilt die Hernalser Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer eine klare Absage. Eine Änderung der Bauwidmung auf bis zu acht Stockwerke hohe Wohnhäuser kommt für sie und die SPÖ nicht in Frage. Die Sportflächen sollen jedenfalls erhalten bleiben.

Seitens der Hernalser Bezirksvorstehung gibt es zu den von der Post AG vorgestellten Überlegungen, Teile des Postsportareals mit bis zu 1.000 Wohnungen zu verbauen, eine klare Absage. „Dazu wird es von meiner Seite mit Sicherheit keine Zustimmung geben“, stellt sich Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer strikt gegen die Vorschläge, bis zu 8-stöckige Bauten auf dem Postsportplatz zu errichten.

Derzeit haben einige Bereiche am Rand des Areals wie die alte, stillgelegte Postakademie eine Widmung für Bauten der Klasse III, also ca. 16 Meter Höhe. Entgegen von manchen Proponenten verbreiteter Gerüchte – gibt es keinen Beschluss oder Zustimmung zu dieser Form der Bebauung, weder seitens der Stadt Wien, noch vom Bezirk Hernals.

„Für mich ist der 100-prozentige Erhalt der Sportbereiche auf dem Postsportplatz das Allerwichtigste“, so Pfeffer. Die Erhaltung der Sportflächen ist durch das Wiener Sportstättenschutzgesetz sehr gut abgesichert. Für Sport genutzte Bereiche können nicht einfach verbaut werden. „Das Postsportareal soll weiter ohne Einschränkungen für sportliche Aktivitäten genutzt werden können“, sieht die Bezirksvorsteherin den Postsportverein als wichtigen Partner für sportinteressierte Hernalserinnen und Hernalser.

Die Bezirksvorsteherin rät der Post AG, sich in Abstimmung mit dem Postsportverein ein Gesamtkonzept zu überlegen, wie die Sportflächen erhalten werden und welche Renovierungen notwendig sind, damit diese auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden können. Gleichzeitig können natürlich bestehende Bauten wie die Postakademie abgerissen und durch Wohnbauten ersetzt werden, aber nur in der derzeit bestehenden Widmung. „Renderings mit 8-stöckigen Häusern zu präsentieren, so wie es die Post AG getan hat, halte ich für nicht zielführend. Diese Häuser wird es so mit mir mit Sicherheit nicht geben!“, legt sich Pfeffer fest.

