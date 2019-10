Revolution des Büroalltags: Grazer IT-Unternehmen definiert die Zukunft der Arbeit neu

Intelligente Digitalisierung am Arbeitsplatz: Aus „Petric Bürosysteme“ wird „Petric Innovations"

Wien/Graz (OTS) - Es ist nichts anderes als die komplette „Revolution des Büroalltags“, die der Grazer Unternehmer Stefan Petric mit der Neustrukturierung seines IT-Unternehmens ab sofort in Angriff nimmt. Beim diesjährigen „Future of Work“-Symposium in Graz stellte Petric seine im deutschsprachigen Raum einzigartige Innovation vor: Aus „Petric Bürosysteme“ wird die „Petric Innovations“ – ein global agierender Servicepartner, der bis zu 90 unterschiedliche Lösungs-Tools anbietet, die für eine Prozessoptimierung sorgen und somit auch für eine Zeit- und Kostenersparnis.



Als autorisierter Vertragspartner von international agierenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen wie „Xerox“ oder „efi“ (Electronics for Imaging) zählt die „Petric Innovations“ mehr als 1400 Kunden – darunter Unternehmen wie die „Andritz AG“ oder die „Energie Steiermark“. Zum Unternehmen gehört auch die Schwesterfirma „Speicherkraft“ mit weiteren 900 Kunden wie die ÖBB, die „Palfinger AG“ oder auch die „Welthungerhilfe“.



„ Drucker werden zum neuen Herz der Unternehmen, zu einer Art selbstdenkenden und automatisch dazulernenden Schaltzentrale. Die Digitalisierung bietet heute Möglichkeiten, die einen Workflow ohne Verluste zulässt. Die meisten Unternehmen arbeiten aber noch gleich wie vor 20 Jahren. Mit Petric Innovations sorgen wir für den Einzug dieser intelligenten Digitalisierung am Arbeitsplatz und damit für eine noch nie dagewesene Prozessoptimierung “, erklärt Petric, der das Unternehmen im Jahr 2005 gegründet hat und inzwischen zu den Branchenführern zählt.

Daten, Dokumente und Korrespondenzen können heute vollautomatisiert übernommen werden – ein sogenannter digitaler Posteingang, der dietägliche Informationsflut managt und Arbeitsabläufe damit wesentlich beschleunigt. Das Angebot reicht bis dahin, dass Drucker selbst erkennen, wann Papier nachzubestellen ist oder auch Toner – ein pro-aktives Servicepaket, das wiederum Zeit und damit auch Kosten spart.

