Nationalrat – Leichtfried: An die Arbeit

Leichtfried stellt Einsatz für Klimaschutz, das Schließen des Gender Pay Gap und Bekämpfung von Kinderarmut in den Fokus der parlamentarischen Arbeit

Wien (OTS/SK) - Der erste stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried stellte in seiner ersten Nationalratsrede in der neuen Legislaturperiode der zentralen Arbeitsschwerpunkt der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion vor: „Wir wollen das Leben der Menschen in Österreich wieder besser machen. An die Arbeit“, so Leichtfried, der die parlamentarischen SPÖ-Initiativen für den Klimaschutz, das Schließen des Gender Pay Gap und die Bekämpfung von Kinderarmut in Österreich präsentierte. ****

Außerdem dankte Leichtfried Doris Bures für ihre „sachliche, objektive und faire Vorsitzführung im Nationalrat“ und warb für die überparteiliche Unterstützung für die Wahl der Zweiten Präsidentin des Nationalrates. „Das Präsidium des Hohen Hauses trägt eine große Verantwortung für die Demokratie, den Respekt untereinander und das Miteinander. Der Einsatz für die Demokratie ist auch ein Einsatz für unser Land“, so Leichtfried, der in diesem Zusammenhang an die parlamentarischen Usancen erinnerte, die auch „dann eingehalten werden müssen, wenn sie einem nicht passen“. Der parlamentarische Neuanfang sollte auch ein Neuanfang „im Umgang miteinander sein“. (Schluss) ls/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at