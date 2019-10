Bundespräsident lädt am Nationalfeiertag zu Auftritt mit Schlagzeugsuperstar Martin Grubinger

Nach „Tag der Offenen Tür“ ein „Österreich-Fest“ mit Musik, Tee und Gulasch in der Hofburg - TV-Ansprache am Abend

Wien (OTS) - Am Nationalfeiertag werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer beim traditionellen „Tag der Offenen Tür“ auch heuer wieder Bürgerinnen und Bürger in der Hofburg begrüßen. Danach lädt der Bundespräsident zu einem „Österreich-Fest“ mit Musik sowie Tee und Gulasch aus der Gulaschkanone des Bundesheeres im Inneren Burghof der Hofburg.

Das musikalische Programm beginnt mit der Justizwachemusik. Danach wird als Höhepunkt Schlagzeugsuperstar und Weltklassepercussionist Martin Grubinger einen etwa 20-minütigen Auftritt haben.

„Der Bundespräsident hat mich gefragt, ob ich am Nationalfeiertag für die Bevölkerung auftreten würde. Ich habe sofort zugesagt, weil diese Einladung eine große Ehre ist, weil ich ihn sehr schätze und weil ich noch nie am Nationalfeiertag in Wien aufgetreten bin. Ich freue mich schon sehr“, sagt Grubinger zu seiner Teilnahme.

Die Jazzcombo der Militärmusik Niederösterreich sorgt danach für den Ausklang des Programms des „Österreich-Festes“, wird aber davor auch mit Martin Grubinger gemeinsam musizieren.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden die Gelegenheit nutzen, um auch hier mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zum „Österreich-Fest“ ist frei.

Schon am Vormittag gedenkt der Bundespräsident mit den traditionellen Kranzniederlegungen der Opfer des Widerstandes und der toten Soldaten des Bundesheeres. Anschließend nimmt er an der Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten am Ballhausplatz teil.

Programm des Bundespräsidenten am Nationalfeiertag:

09.00 Uhr: Kranzniederlegungen am Heldendenkmal im Äußeren Burgtor 10.30 Uhr: Angelobung der Rekruten auf dem Ballhausplatz

12.00 – 14.00 Uhr: „Tag der Offenen Tür“, Präsidentschaftskanzlei. 15.00 – 17.00 Uhr: „Österreich-Fest“ im Inneren Burghof der Hofburg 19:47 Uhr: TV-Ansprache zum Nationalfeiertag auf ORF 1 & ORF 2

