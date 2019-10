Meiberger-Krimi erscheint in Buchform: "Perchtenjagd"

Salzburg (OTS) - Am 25. Oktober 2019 erscheint bei Servus nun auch für Buchliebhaber ein Meiberger-Krimi von Maja und Wolfgang Brandstetter. In „Perchtenjagd“ geht es um ein grausames Krippenspiel. Um die mörderischen Spielregeln des Täters zu durchschauen und die Geiseln zu finden, bevor der Weihnachtsabend anbricht, muss Thomas Meiberger an seine Grenzen gehen.

Auf dem Adventsmarkt in St. Wolfgang, zwischen Punschständen und Weihnachtssternen, verschwindet die siebenjährige Maria spurlos. Die verzweifelte Mutter ist sich sicher: Es hat sich jemand unter die Perchtenläufer gemischt und das Mädchen entführt. Während die Polizei im Dunkeln tappt, nimmt Gerichtspsychologe Meiberger die Fährte auf. Und bekommt es mit einem Gegner zu tun, der ein perfides Katz-und-Maus-Spiel mit ihm treibt … Der Kriminalroman ist ab 25.10.2019 im Buchhandel erhältlich.

»Der Täter war nicht mit den Perchten gekommen. Da konnten die Kripotrotteln noch so sehr drauf bestehen. Das wollten ihnen ihre Gehirne nur weiß machen.« (Meiberger, Perchtenjagd)

Die neue Staffel im TV: Meiberger – Im Kopf des Täters, ab dem 05. November immer dienstags ab 20:15 Uhr bei ServusTV (Deutschland: ab dem 08. November, freitags, 21:15 Uhr)

Der Gerichtspsychologe Thomas Meiberger hilft im Großraum Salzburg bei der Klärung von Verbrechen. Als forensischer Experte und Zauberkünstler kennt er die menschliche Psyche wie kein zweiter und kann diese auch gezielt beeinflussen. Die Serie behandelt in jeder Folge packende Kriminalfälle, die stets auf realen psychologischen Phänomenen basieren. Durch das charmante und augenzwinkernde Auftreten der Figuren kommt aber auch der typisch österreichische Humor nicht zu kurz, wodurch ein einzigartiges TV-Format geschaffen wird, in dem wohliges Lokalkolorit auf mitreißende Krimispannung trifft. Erzählt aus der Perspektive von authentischen Figuren, die man so nur bei uns findet. Mehr Infos unter: www.servustv.com

