FPÖ: Herbert Kickl einstimmig zum Klubobmann gewählt

Norbert Hofer ist freiheitlicher Kandidat für das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten

Wien (OTS) - Der Nationalratsklub der FPÖ hat heute in seiner konstituierenden Sitzung Herbert Kickl einstimmig zum Obmann des Freiheitlichen Parlamentsklubs gewählt. „Der Parlamentsklub ist das Herzstück der Freiheitlichen Partei sowohl in der inhaltlichen Arbeit als auch in der Kommunikation mit den Bürgern. Ich übernehme diese Aufgabe mit dem Versprechen meines hundertprozentigen Einsatzes und des unbedingten Willens, gemeinsam mit allen Abgeordneten und Mitarbeitern die FPÖ wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört, nämlich auf mehr als 20 Prozent Wählerzustimmung“, sagte Kickl anlässlich seiner Wahl.

Ebenso einstimmig wurde FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer als Kandidat für das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten nominiert. „Ich war bereits vier Jahre lang Dritter Präsident und habe diese Aufgabe sehr gerne ausgeübt. Ich verspreche, in meiner Vorsitzführung Fairness und Unabhängigkeit an den Tag zu legen, so wie sich das für dieses Amt auch gehört“, so Hofer.

Klubobmann-Stellvertreter sind gemäß den heutigen Beschlüssen die Abgeordneten Dagmar Belakowitsch (Wien), Susanne Fürst (Oberösterreich), Hannes Amesbauer (Steiermark), Erwin Angerer (Kärnten) und Peter Wurm (Tirol).

Außerdem ins Klubpräsidium gewählt wurden als weitere Mitglieder Generalsekretär Christian Hafenecker (Niederösterreich), die Abgeordneten Reinhard Bösch (Vorarlberg), Volker Reifenberger (Salzburg), Gerhard Kaniak (Oberösterreich), der zum neuen Finanzreferenten bestellt wurde, sowie Axel Kassegger (Steiermark), der weiterhin als Ordner fungieren wird.

Wie bisher gehören dem Klubpräsidium auch Generalsekretär Harald Vilimsky als freiheitlicher EU-Delegationsleiter und Monika Mühlwerth als FPÖ-Fraktionsvorsitzende im Bundesrat an.

