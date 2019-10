FPÖ-Hafenecker: „Grüne zeigen Misstrauen gegen Exekutive“

„Nummerntafeln oder Namensschilder sollen Persönlichkeitsrechte von Polizisten beschneiden“

Wien (OTS) - „Wie sehr das Misstrauen der Grünen gegenüber unseren Polizisten und damit auch der Exekutive ist, zeigen sie mit der Idee, Nummerntafeln oder Namensschilder auf den Uniformen der Beamten anbringen zu lassen. Dieser Versuch, unseren Polizisten, die täglich ihren Dienst zum Schutze unserer Bevölkerung verrichten, die Persönlichkeitsrechte zu beschneiden, zeigt das wahre Gesicht dieser Partei – und es ist kein angenehmes“, reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf einen Medienbericht.

„Dieses Vorhaben, Polizeibedienstete für linke Spaß- und Gewaltdemonstrierer erkennbar zu machen und damit sie selbst und ihre Familie in Gefahr zu bringen, liegt fernab der Grundidee unseres Rechtsstaates, auf den wir uns grundsätzlich verlassen können, müssen und dürfen. Grüne Fantasten zeichnen damit bereits ein Bild, wie sie in einer Regierung mit dem Innenministerium und seinen Mitarbeitern und Beamten umgehen würden“, so Hafenecker.

