Handels KV: Fairer Anteil für Beschäftigte

AK Branchenanalyse zeigt solide Eigenkapitalausstattung und gestiegene Ausschüttungen

Wien (OTS) - Anlässlich der heute beginnenden KV Verhandlungen für die österreichischen Handelsbeschäftigten zeigt der alljährlich von der Arbeiterkammer erstellte Branchenreport ein solides Bild der Handelsunternehmen. Wirtschaftskennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Eigenkapitalquote steigen – ebenso wie die Ausschüttungen an die EigentümerInnen. AK Präsidentin Renate Anderl fordert daher „dass die wertvolle Arbeit der Beschäftigten im Handel auch mit einem fairen Lohnabschluss belohnt wird“.

Konkret untersucht der aktuelle AK Branchenreport 210 Handelsunternehmen mit knapp 125.000 MitarbeiterInnen. Im Gesamtjahr 2018 erwirtschafteten diese einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro, was einem nominellen Umsatzplus von 2,8 Prozent entspricht. Rund 60 Prozent der analysierten Unternehmen konnten ihren Umsatz steigern.

Beim Jahresüberschuss betrug das Plus 6,8 Prozent auf insgesamt fast 832 Millionen Euro. Rund 90 Prozent der Unternehmen verbuchten in ihren Jahresabschlüssen einen Überschuss. Über diese erfreuliche Gewinnentwicklung durften sich vor allem die AktionärInnen freuen:

565 Millionen Euro wurden an die EigentümerInnen ausgeschüttet – ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Erfreulich auch der Blick auf die Eigenkapitalausstattung: Die Eigenkapitalquote liegt im Schnitt bei 33,5 Prozent und konnte im Vorjahr weiter verbessert werden (zum Vergleich 2017: 31,3 Prozent). Zudem weisen die untersuchten Unternehmen eine sinkende Entschuldungsdauer auf.

Summa summarum kann laut dem Report für den österreichischen Handel ein solides Wirtschaftszeugnis ausgestellt werden. Dazu AK Präsidentin Anderl: „Die Beschäftigten haben wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Zeugnis positiv ausfällt. Nun müssen sie auch ihren fairen Anteil daran erhalten.“

