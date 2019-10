ZTE veranstaltet Global Wireless User Congress und 5G Summit in Wien

Wien (OTS) - ZTE Corporation, ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologie-Lösungen für das mobile Internet, veranstaltete heute in Wien den ZTE Global Wireless User Congress und das 5G Summit.

Während des Events erlebten die Teilnehmer Surfen auf höchster Geschwindigkeit, Demo von Video in höchster Qualität und weitere zukunftsträchtige Services. Die Zuschauer waren Zeugen von mehr als 1Gbit/s ultraschnellem mobilen Breitband unter Verwendung des 80Mhz Spektrums. Dank der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der ZTE Corporation und Drei Austria fand all dies im Live-5G-Netz statt.

Auf der Veranstaltung demonstrierten ZTE und Drei Austria auch gemeinsam den ersten end-to-end Netz-Slicing-Betrieb der Branche. Mit maßgeschneidertem Slicing wurde die Umwandlung durch den Betreiber von einem einzelnen B2C-Verkehrsbetrieb zu einem B2B-, B2B2C- und B2B2B-Slicing-Betrieb vollzogen und ermöglichte, 5G tief in vertikale Branchen zu integrieren und den 5G-Nutzen vollumfänglich zu erkunden.

Ein intelligenter bionischer mechanischer Hund „Robotdog“, ausgestattet mit einem 5G CPE für die Datenverbindung, zeigte verschiedenste mögliche Anwendungsszenarien wie Rettung, Sicherheitspatrouille, Hausbewachung etc. Zusammen mit 8k Ultra HD-Video, Drohne und High-Speed-Download-Diensten wurde ein breiter Ausblick auf das zukünftige Leben mit 5G gegeben.

"ZTE und Drei Austria sind bereits seit 10 Jahren langfristige strategische Partner. Der 2/3/4G-Funk zusammen mit dem gemeinsam von ZTE und Drei Austria errichteten Kernnetz hat zum vierten Mal in Folge einen der ersten Plätze im Netztest unabhängiger Netzbewerter belegt und es verdient, als eines der besten Netze in Europa ausgezeichnet zu werden", berichtete Xiao Ming, Senior Vice President von ZTE. "Jetzt haben ZTE und Drei Austria den ersten Schwung großkommerzieller Errichtung von 5G-Netzen in Europa abgeschlossen und in Betrieb genommen."

Auf der Veranstaltung führte ZTE ausführliche Diskussionen und Dialoge mit namhaften globalen Betreibern, Industriepartnern, Regierungsbehörden und Beratungseinrichtungen zu Themen wie 4G/5G-Integration und -Evolution, zügigem 5G-Ausbau, automatischer und intelligenter O&M sowie Slicing-Betrieb.

Neben ZTE und Telekom-Betreibern haben auch viele andere namhafte Industrieorganisationen, Industriepartner und Beratungsunternehmen wie GSMA, Intel, Qualcomm, Red Bull, Samsung, EHang, Strategy Analytics und Analysys Mason Ideen, Vorschläge und Pläne für die zukünftige 5G-Entwicklung eingebracht.

Darüber hinaus hat ZTE mehrere innovative Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht, um den globalen kommerziellen 5G-Aufbau in vollem Umfang zu unterstützen. Die NR-Produktreihe kann eine vollständige Band- und Szenarien-Abdeckung bieten. So unterstützen beispielsweise die 5G non-stand-alone (NSA) und stand-alone (SA) Dual-Mode Funk und Basisband-Einheiten die flexible Auswahl und reibungslose Entwicklung der Netzarchitektur des Betreibers. Common Core implementiert den vollen Zugang und die Integration von 2G/3G/4G/5G/5G/Festnetzen, während es gleichzeitig SA und NSA unterstützt und dabei den Betreibern bis zu 40% der Investitionen einspart.

„Wir hoffen, dass wir durch dieses Event gemeinsam mit Kunden und Freunden aus unserer Branche das Potenzial des bestehenden Netzwerks nutzen, die Praxis der 5G-Industrialisierung vorantreiben, neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle weiter erkunden und neue Wertesysteme für die Branche schaffen können", so Xiao Ming abschließend.

Bislang hat ZTE 25 5G-Geschäftsverträge unterzeichnet und mit mehr als 60 Betreibern auf der ganzen Welt am 5G-Ausbau gearbeitet, der China, Europa, Asien-Pazifik, den Mittleren Osten und andere wichtige 5G-Märkte abdeckt.

Über ZTE Austria

Wien als Drehscheibe für Osteuropa: Der chinesische Technologiekonzern ZTE Corporation, ein führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Telekommunikationsgeräten und Netzwerklösungen, bedient seit 2009 von seinem österreichischen Standort aus mehr als 20 Mobilfunkbetreiber in der Region - Tendenz steigend. Zu den größten Kunden gehören inländische Telekommunikationsunternehmen wie Telekom Austria, Magenta Telekom und Hutchison Drei Austria. Österreich zählt zu den wichtigsten Standorten der ZTE Corporation und fungiert gleichzeitig als lokaler Hub für Osteuropa.

