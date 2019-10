„Japan – der neue Kaiser“: „WELTjournal“-Reporter Benedict Feichtner blickt hinter die Kulissen des japanischen Kaiserhauses

Anlässlich Naruhitos Thronbesteigung am 23. Oktober ab 22.30 Uhr in ORF 2, danach im „WELTjournal +: Einsame Herzen – Liebe und Sex in Japan“

Wien (OTS) - Japans neuer Kaiser Naruhito bestieg heute, am 22. Oktober 2019, in einer feierlichen Zeremonie den Chrysanthementhron – im Beisein zahlreicher gekrönter Häupter und Staats- und Regierungschefs, darunter das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia, der britische Prinz Charles und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Japan – der neue Kaiser“, für die „WELTjournal“-Reporter Benedict Feichtner den ehemaligen Leibwächter des Kaisers aus seiner Zeit in Oxford getroffen hat. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Einsame Herzen – Liebe und Sex in Japan“.

WELTjournal: „Japan – der neue Kaiser“

Kaiser Naruhito, der heuer seinem Vater Akihito nachgefolgt ist, hat eine neue Ära eingeleitet und möchte die strikten Regeln der uralten japanischen Monarchie mit der Lebenswirklichkeit seines Volks in der Moderne in Einklang bringen. Naruhito ist der erste Königssohn in Japan, der in der Familie und nicht von Hofbeamten erzogen wurde. Er studierte an der britischen Elite-Universität Oxford und genoss dort das ungezwungene Leben. Seine Frau Masako, eine ehemalige Diplomatin, hat für den Kronprinzen eine vielversprechende Karriere aufgegeben und leidet unter der Enge am Kaiserhof und dem traditionell starren Hofzeremoniell.

„WELTjournal“-Reporter Benedict Feichtner hat den ehemaligen Leibwächter des Kaisers aus seiner Zeit in Oxford getroffen: Roger Bacon war jahrelang an der Seite des damaligen Kronprinzen und zählt zu den wenigen Freunden des Kaisers. Im „WELTjournal“ spricht der 80-jährige ehemalige Scotland-Yard-Agent zum ersten Mal im Fernsehen. Ein Blick hinter die Kulissen des japanischen Kaiserhauses und ein Ausblick auf die Zukunft der ältesten Monarchie der Welt.

WELTjournal +: „Einsame Herzen – Liebe und Sex in Japan“

In keiner Industrienation haben Menschen so wenig Sex wie in Japan. Das hat auch demografische Folgen: Die Geburtenrate sinkt von Jahr zu Jahr, laut Prognosen wird die japanische Bevölkerung bis 2060 um ein Drittel geschrumpft sein. „WELTjournal +“ bietet einen spannenden Einblick in das Land der aufgehenden Sonne, in dem viele Männer Silikon-Puppen echten Partnerinnen vorziehen und wo das Geschäft mit der Einsamkeit boomt. Es gibt sogenannte „Solo“-Hochzeiten, in denen Frauen sich in einer aufwendigen Zeremonie selbst heiraten, Partnervermittlungs-Agenturen bieten einen Miet-Partner zum gemeinsamen Spaziergang an und in Bars und Lokalen verkaufen Hunderttausende Hosts und Hostessen Zuneigung und Gespräche gegen Bares.

