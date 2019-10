270 Stunden Ski-Weltcup im ORF: Auftakt in Sölden

Mit gleich sieben Heimrennen und dem Finale in Cortina

Wien (OTS) - Der Winter(sport) im ORF kann kommen: Die Skiweltcup-Saison 2019/20 steht diesmal ganz im Zeichen der Frage, wer in die Fußstapfen von Marcel Hirscher tritt. Am Gletscher in Sölden geht es am Samstag, dem 26. Oktober 2019, ab 9.25 Uhr in ORF 1 mit dem Riesenslalom der Damen los. Die Herren starten am Sonntag, dem 27. Oktober, ebenfalls ab 9.25 Uhr. Die Kokommentatoren beim Weltcupauftakt heißen Alexandra Meissnitzer bzw. Hans Knauß, Benni Raich wird einmal mehr seine Expertisen im Zielraum mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen.

Alle Weltcup-Rennen stehen in einer Gesamtlänge von rund 270 Stunden live und in HD produziert, spektakuläre Kamerafahrten inklusive, auf dem Programm von ORF 1 – vom Auftakt in Sölden bis zum Finale, das diesmal in Cortina stattfindet. Mit allen internationalen Klassikern aus Val d’Isère, Gröden, Wengen, Adelboden und Zagreb. Österreich ist in dieser Saison gleich siebenmal Weltcup-Gastgeber bei den Damen bzw. Herren (Sölden, Kitzbühel, Schladming, Hinterstoder, Lienz, Altenmarkt, Flachau).

Mit dem bewährten Team geht der ORF SPORT – unter der Leitung von Sportchef Hans Peter Trost und Teamleader Robert Waleczka – in die aktuelle Saison: Oliver Polzer und Thomas König sind die Kommentatoren der Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner jene bei den Damenbewerben. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Andreas Felber, Alina Zellhofer, Oliver Polzer, Bernhard Stöhr, Caroline Pflanzl und Christian Diendorfer. Für die fachkundigen Kokommentare sorgen u. a. Thomas Sykora, Hans Knauß und Alexandra Meissnitzer sowie Armin Assinger, der bei den Speedbewerben in Kitzbühel und Gröden mit dabei ist. In ihre dritte Saison als Fachkommentatorin für Damen-Slalom und -Riesenslalom geht Niki Hosp.

Umfangreiche Ski-Weltcup-Packages auf ORF.at, in der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Sport.ORF.at und ORF Ski alpin schnüren auch heuer wieder im Web und via App ein umfangreiches, minutenaktuelles und multimediales Angebot rund um den Ski-Weltcup-Zirkus. Vom traditionellen Auftakt in Sölden bis zum Finale in Cortina d’Ampezzo werden laufend aktuelle Storys, Tabellen, Live-Ticker, Videos, interessante Social-Media-Postings und vieles mehr bereitgestellt.

Die ORF-Fernseh-Übertragungen der Weltcuprennen werden auf der Videoplattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at außerdem als Live-Stream angeboten. Darüber hinaus werden auf der ORF-TVthek auch die Renn-Highlights als Video-on-Demand sowie ein eigens eingerichteter „Im Fokus“-Themenschwerpunkt bereitgestellt.

Der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Sportberichterstattung ab Seite 260 aktuell und umfassend über das Wintersportgeschehen, liefert Ergebnisse und Tabellen und bietet ebenfalls einen Live-Ticker während der Weltcup-Rennen an.

Die Ö3-Partys beim Ski-Weltcup-Opening in Sölden

Am 26. und 27. Oktober geht es wieder los in Sölden. Wenn die alpinen Ski-Asse die Weltcupsaison eröffnen, ist auch Hitradio Ö3 wieder mit der ersten großen Winterparty des Jahres dabei und liefert das Rahmenprogramm für den Riesentorlauf der Damen am Samstag, dem 26. Oktober, und den Riesentorlauf der Herren am Sonntag, dem 27. Oktober. Bei den Ö3-Partys direkt im Zielgelände sorgen Ö3-DJ Phillip Kofler und Ö3-Moderator Christian Prates jeweils zwischen dem ersten und zweiten Durchgang und auch anschließend an die Rennen (bis ca. 16.00 Uhr) für Partystimmung.

Das Ski-Weltcup-Opening live auf Ö3

Die Ö3-Sportredaktion berichtet vom Skiweltcup-Opening in Sölden:

Ö3-Sportchef Adi Niederkorn ist live dabei und informiert die Ö3-Hörerinnen und -Hörer das ganze Wochenende mit allen News, Highlights und Ergebnissen vom Riesentorlauf der Damen und der Herren.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at