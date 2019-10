Terminaviso: 7. Österreichischer Stadtregionstag 23.-24. Oktober in Wiener Neustadt

Städtebund-Konferenz „Erfolgsmodell Stadtregion – Zentren brauchen Regionen – Regionen brauchen Zentren“

Wien (OTS/RK) - Bereits zum 7. Mal lädt der Österreichische Städtebund – diesmal gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt – zum Österreichischen Stadtregionstag.

Die Zeit der Stadtmauern ist längst vorbei. In den Städten wird der Raum knapp und administrative Grenzen sind für eine mobile Bevölkerung, die in der Stadt arbeitet, im Umland wohnt oder hinausfährt, um sich dort zu erholen, längst kein Thema mehr. Das bedarf gezielter Kooperationen und guter Planungen zwischen den Städten und dem umliegenden Raum. So soll die Siedlungsentwicklung auch im Stadtumland möglichst geordnet und kompakt an hochrangigen öffentlichen Verkehrsachsen erfolgen und neben der gemeinsamen Entwicklung der besten Wirtschaftsstandorte soll auch in den Umlandgemeinden möglichst verdichteter und leistbarer Wohnraum mit sozialer Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.

Unter dem Motto Zentren brauchen Regionen – Regionen brauchen Zentren thematisiert der diesjährige Stadtregionstag daher gezielt nötige stadtregionale Maßnahmen zur Stärkung der Innenstädte bzw. der zentralen Orte in der Region.

Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich stadtregionalen Herausforderungen im Bereich der Mobilität. Gerade im Stadtgrenzen überschreitenden Verkehr ist die Verkehrsmittelwahl (noch) stark Pkw-lastig, was in Zeiten strenger Klimaschutzgesetze immer mehr zum Problem wird.

Daher bilden Mobilitätskonzepte der Ballungsräume, Fragen der stadtregionalen Optimierung des ruhenden Verkehrs und stadtregionale Ansätze zu urbanen Mobilitätslaboren weitere Schwerpunkte des heurigen Städtetages.

Der 7. Stadtregionstag findet im neuen Bibliotheksschiff des FH City Campus Wiener Neustadt statt. Der Abendempfang der Stadt Wiener Neustadt am 23. Oktober 2019 lädt zum Netzwerken und Get together ein.

Ein Besuch der niederösterreichischen Landesausstellung „Welt in Bewegung“ sowie eine Exkursion in die Region Bucklige Welt-Wechselland runden das Programm ab.

Bitte merken Sie vor:

Wann: Österreichischer Stadtregionstag 23. -24. Oktober 2019;

Eröffnung am 23.10. um 10:30 Uhr mit u.a. Klaus Schneeberger, Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt, Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, Ulrike Rauch-Keschmann, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtages, Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebunds.

Eröffnungsreferat: Axel Priebs, Professor für Geografie, Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien.

Wo: FH City Campus Wiener Neustadt

Genauer Programmablauf: www.staedtebund.gv.at/services/veranstaltungsergebnisse/veranstaltungsergebnisse-details/artikel/7-stadtregionstag-am-23-und-24-oktober-2019-in-wiener-neustadt/

www.stadtregionen.at

Twitter: #stadtregionstag

