Fachverband der Personenbetreuer: Verleihung des neuen Qualitätsgütesiegels ÖQZ 24 ist „wichtiger Schritt für die Branche“

Obmann Andreas Herz: „Qualität in der Betreuung ist uns ein großes Anliegen“ – ÖQZ24 wurde in enger Abstimmung zwischen dem Fachverband, dem BMASK und den Trägerorganisationen erarbeitet

Wien (OTS) - „Mit der Verleihung der ersten 15 Qualitätsgütesiegel, den ÖQZ 24, wurde ein wichtiger Schritt für die Branche gesetzt. Qualität in der Betreuung und Pflege ist uns ein großes Anliegen. Der Fachverband der Personenbetreuer war Initiator des Qualitätsgütesiegels und umso erfreulicher ist, dass gemeinsam mit dem Sozialministerium und den fünf großen Trägerorganisationen im Bereich Gesundheits- und Sozialdienste diese ausgezeichnete Lösung gefunden werden konnte“, betonte heute, Dienstag, Andreas Herz, Obmann des Fachverbandes der Personenbetreuer in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Herz verwies darauf, dass die Branche in den vergangenen Jahren konsequent an einer Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen gearbeitet hat: Neben der gewerberechtlichen Trennung der Gewerbe „Personenbetreuung“ und „Organisation von Personenbetreuung“ sowie den Standes- und Ausübungsregeln für die 24-Stunden-Betreuung ist das ÖQZ „der logische nächste Schritt zum Ausbau der Qualität in der 24-Stunden-Betreuung“, so der Obmann.

Kernelemente des neuen Zertifikats sind etwa die Verpflichtung der Vermittlungsagenturen, regelmäßig qualitätssichernde Hausbesuche durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. Krankenpfleger durchzuführen, Aufklärung über Förderungen und administrative Unterstützungen zu leisten oder im Bedarfsfall für zeitnahen Ersatz von PersonenbetreuerInnen zu sorgen. Gleichzeitig bestehen Qualifikationserfordernisse in Hinblick auf die Ausbildung und Praxis, Sprachkenntnisse und soziale Kompetenz der Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer. (PWK509/us)

