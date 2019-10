Historische Beschlüsse im Linzer Bezirksparteivorstand

Direktwahl für Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei Wahlen und Öffnung für Erstellung des Linzer Wahlprogramms 2021

Linz (OTS) - Gestern beschäftigte sich der Parteivorstand der SPÖ Linz-Stadt intensiv mit der Analyse der Ergebnisse der Nationalratswahlen 2019 in Linz. Zwar ist die SPÖ in Linz trotz starker Einbußen die stimmenstärkste Partei geblieben. „Der Abstand zur Nummer zwei wird allerdings enger. Die große Herausforderung für 2021 heißt Mobilisierung der eigenen WählerInnenschaft“, fasst Bezirksparteivorsitzender Bürgermeister Klaus Luger die Erkenntnisse zusammen.

Um für diese Herausforderung bestmöglich gerüstet zu sein, bedarf es frühzeitig einer besseren Einbeziehung der AnhängerInnen. „Darum setzen wir einen ersten konkreten Schritt in Richtung zeitgemäßer Beteiligung und Mitarbeit und beginnen dabei bei unseren Mitgliedern“, erklärt Luger. Die Linzer SPÖ wird daher die internen Diskussionen in den Funktionärszirkeln der Bundespartei nicht abwarten, sondern bereitet für 2020 eine eigene Mitgliederbefragung, vor allem aber eine Direktwahl der Spitzenfunktionen, vor. Dies betrifft den Bezirksparteivorsitz und die Spitzenkandidatur für die Bürgermeister- bzw. Gemeinderatswahl, für die sich Bürgermeister Klaus Luger wieder bewerben will, sowie die Landtagswahl im Bezirk Linz-Stadt. „Bereits bis zur nächsten Vorstandssitzung im Jänner soll das konkrete Procedere für die Befragung feststehen, bei der wir wichtige Linz-Themen abfragen wollen sowie die Direktwahlen festgelegt werden. Wesentlich ist, dass wir über möglichst viele Kanäle die Beteiligung ermöglichen, um kein Mitglied von der Mitbestimmung auszuschließen“, erklärt Bezirksparteivorsitzender Bürgermeister Klaus Luger.

Weiters beschloss der Parteivorstand auf Vorschlag von Bürgermeister Klaus Luger, die Erstellung des Wahlprogramms 2021 offen für Interessierte zu erarbeiten. „Ich möchte damit nicht nur klassisch unsere FunktionärInnen einbinden. Menschen, die Linz als soziale, liberale und moderne Stadt mitgestalten wollen, sind herzlich willkommen. Zusätzliche Sichtweisen bereichern die sozialdemokratische Bewegung“, so Luger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Linz-Stadt

Claudia Hahn

Bezirksgeschäftsführerin

+43 5 7726 2000

claudia.hahn @ spoe.at

https://linzpartei.at/