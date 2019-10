Fiorano stattet Izola Bank (Malta) mit PSD2-Compliance und Open Banking-Ressourcen aus

London (ots/PRNewswire) - Fiorano Software, ein führendes Unternehmen für Enterprise Middleware, API Management und Banking-Lösungen, meldete heute, dass Izola Bank (Malta) sich zwecks der Bereitstellung von PSD2-Compliance und Open Banking-Ressourcen für Fiorano entschieden habe. Der Fiorano PSD2 Accelerator wird die PSD2-Compliance der Izola Bank vorantreiben, während die Bank sich durch neue, innovative Dienstleistungen weiterhin auf ihre strategischen Ziele und ihr Wachstum konzentrieren kann.

Bank beschleunigt PSD2-Compliance und Digital Roadmap mit Fiorano

Gordon Briffa, IKT-Leiter der Izola Bank, erklärte: "Für den Einsatz von PSD2-Lösungen haben wir uns mit zahlreichen Anbietern auseinandergesetzt, konnten jedoch nur einen einzigen ausfindig machen, der über eine hohe Fachkompetenz verfügte und einen praxisorientierten Ansatz bot. Hierbei handelt es sich um Fiorano mit seinem PSD2 Accelerator. Fiorano-Mitarbeiter stehen uns in Bezug auf die lokalen Aufsichtsbehörde bei jedem Schritt zur Seite und unterstützen uns dabei, die Bestimmungen zu verstehen. Nur so kann das Projekt erfolgreich umgesetzt werden."

Izola Bank entschied sich für den Fiorano PSD2 Accelerator, ein einzelner, vorintegrierter Technologie-Stack. Der PSD2 Accelerator kann ASPSP-Schnittstellen liefern, während gleichzeitig technische Überlegungen für Access to Account, eine starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication), gemeinsame und sichere Kommunikationskanäle (Common and Secure Channels of Communication), TPP-Identität sowie die Überprüfung regulatorischer Bestimmungen in Betracht gezogen werden. Indem der Accelerator mehrere von Banken benötigte Komponenten in einem einzigen Technologie-Stack vereint, hebt er sich von anderen Lösungen ab. Durch die Eliminierung der Notwendigkeit mehrerer einzelner Produkte, Installationen und Integrationspunkte kann Fiorano Implementierungszeiten sowie Kosten und Unsicherheitsrisiken, denen sich Izola Bank in Bezug auf PSD2 gegenübersieht, drastisch reduzieren.

Informationen zu Izola Bank: - Die 1994 gegründete Izola Bank bietet Kunden in Belgien, Frankreich und Malta Onlinebanking-Dienste an. Das Unternehmen hat stark in seine IT- und E-Business-Infrastruktur investiert, um ausnahmslos zuverlässige und sichere Transaktionen zu gewährleisten. Die Bank bietet Online-Dienste für rasche Finanzierungslösungen sowie Online-Sparen an. Kunden empfehlen Izola Bank für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und individuelle Dienstleistungen.

Informationen zu Fiorano Software: - Fiorano, ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Silicon Valley (Kalifornien), gilt seit 1995 als vertrauenswürdiger Anbieter von Digital Business-Backplanes, Enterprise Integration Middleware, leistungsstarken Nachrichtensystemen, verteilten Peer-to-Peer-Systemen sowie API-Management- und Banking-Lösungen. Fiorano verfügt über weltweite Niederlassungen und ein globales Netzwerk an Technologiepartnern und zusätzlichen Mehrwert bietenden Wiederverkäufern. Weltweit tätige Unternehmen wie NASA, AT&T Wireless, Federal Bank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank sowie NHS nutzen Fiorano durch offene, standardbasierte, ereignisgesteuerte Echtzeit-Lösungen, die mit beispielloser Produktivität überzeugen, zur Förderung von Innovation.

