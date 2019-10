MedUni Wien und AKH Wien setzen unabhängige, internationale ExpertInnen-Kommission ein

Untersuchung der Aktivitäten des Lungentransplantationsprogramms

Wien (OTS) - Die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien werden die Aktivitäten des Lungentransplantationsteams einem umfassenden Audit unterziehen. Die dafür gegründete Kommission besteht ausschließlich aus internationalen, nicht-österreichischen ExpertInnen. Sie wird ihre Arbeit so rasch wie möglich aufnehmen.

Um eine unabhängige Tätigkeit der Kommission zu gewährleisten, werden die Namen dieser ExpertInnen vorerst nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben.



Am vergangenen Freitag war in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Organzuordnung am AKH Wien bzw. an der MedUni Wien berichtet worden. Die MedUni Wien und das AKH Wien distanzieren sich von Behauptungen auf Basis unvollständiger Informationen und unlegitimiert weitergegebener Unterlagen und Daten. Die erhobenen Behauptungen werden äußerst ernst genommen.

