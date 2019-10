"Weihnachten im Schuhkarton" im Fußballstadion

FC Red Bull Salzburg unterstützt weltweite Geschenkaktion (FOTO)

Salzburg (ots) - Erstmals wird die Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" bei einem UEFA ChampionsLeague-Spiel präsentiert. Im Vorprogramm der Partie FC Red Bull Salzburg gegen SSC Napoli am 23. Oktober wird die Aktion auf verschiedene Weise den Fans vorgestellt. So sollen die Klubanhänger mit einem Video, das Spieler und Mitarbeiter des Vereins bei einer Packparty zeigt, zum Mitpacken animiert werden. Zudem wird ein Vertreter der Trägerorganisation Samaritan's Purse die Geschenkaktion auf dem Spielfeld vorstellen. Bereits zum dritten Mal beteiligt sich der österreichische Serienmeister an der weltweiten Geschenkaktion. Neben verschiedenen Werbeaktionen fungiert die Geschäftsstelle des Vereins auch als Abgabestelle. Bis zum 15. November können Päckchen und Barspenden im Bullshop in der Oberst-Lepperdinger-Str. 19 in Salzburg abgegeben werden. Wer keine Zeit zum Einkaufen hat, kann alternativ unter www.online-packen.at mit wenigen Klicks sein Geschenk auf den Weg bringen. Alle Infos zur Aktion, Packtipps und Spendenkonto sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.

