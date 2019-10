Stellungnahme der PEMA Holding zur politischen Diskussion in Innsbruck.

Wien (OTS) - Die PEMA Holding als Entwickler des Projekts Pema 2 (P2) in Innsbruck erachtet es als notwendig, sich in die politisch motivierten Diskussionen, die von der Patscherkofelbahn auf P2 übergegangen sind, in sachlicher Hinsicht einzubringen, um in den Medien erfolgte Falschmeldungen richtigzustellen:

Das Projekt P2 ist ein architektonisches Highlight am Bahnhof, das in einem Wettbewerb unter Teilnahme international anerkannter Architekten von der Innsbrucker Politik und Beamtenschaft zur Umsetzung ausgewählt wurde. Die Mehrheit der im Innsbrucker Gemeinderat vertretenen Parteien hat 2015 für den Bau dieses Projekt gestimmt.

Festgehalten wird weiter, dass es sich beim Projekt um frei finanzierten Wohnbau handelt und nicht, wie suggeriert, öffentliche Fördermittel in das Projekt investiert wurden. Um den Vorgaben des von der Stadt Innsbruck vorgegebenen Projektsicherungsvertrages (der komplett eingehalten wurde) zu entsprechen, musste PEMA beträchtliche Finanzmittel investieren. Allein die Fassade dieses Landmark-Projektes hat einen Betrag von beinahe 8 Millionen Euro verschlungen.

Es entspricht nicht den Tatsachen, dass in diesem Projekt soziale Wohnungen geplant waren. Ausdrücklich angemerkt wird, dass das Projekt unter Einhaltung der Vorgaben des Wettbewerbes und Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen korrekt umgesetzt wurde. Demgemäß wurde der Bau auch von der Baubehörde per Bescheid als rechtlich einwandfrei gebaut abgenommen, was bedeutet, dass nach Beurteilung der Behörden der Stadt Innsbruck alle Rechtsvorschriften bei der Realisierung des Projekts P2 eingehalten worden sind.

Mag. Markus Schafferer bedauert, dass dieses Projekt jetzt Jahre nach seiner Genehmigung in eine politische Diskussion gezogen wird, zumal auch die grüne Fraktion des jetzigen Bürgermeisters Georg Willi dem Projekt Zustimmung erteilt hatte.

Abschließend wird nochmals festgehalten, dass sämtliche Entscheidungen rund um das Projekt P2 immer von einer Mehrheit der Innsbrucker Parteien und der im Gemeinderat vertretenen Gemeinderatsmitglieder getroffen wurden!

Falschmeldungen rund um das Projekt P2 sieht die PEMA Holding als geschäftsschädigend an und wird medienrechtliche Verantwortlichkeiten entsprechend prüfen.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

T: +43 1 512 16 16 - 32

E: johannnes.eisert @ epmedia.at