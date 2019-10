Andreas Gabalier – 10 Jahre Volks-Rock´n´Roller

Das Portrait und das Konzert am Nationalfeiertag, Samstag, 26. Oktober, ab 20:15 Uhr bei ServusTV

Wals bei Salzburg (OTS) - In zehn Jahren hat sich Andreas Gabalier zu einem der größten Player im deutschsprachigen Musikbusiness entwickelt. Fans aus allen sozialen Schichten und Altersklassen jubeln ihm zu. Doch wer ist der Mensch, den inzwischen so gut wie jeder zu kennen glaubt? ServusTV zeigt zum Jubiläum des Ausnahmekünstlers zunächst ein exklusives Portrait. Im Anschluss wird sein diesjähriger Auftritt im Münchner Olympiastadion ausgestrahlt. ServusTV kooperierte dafür mit dem britischen Star-Regisseur Hamish Hamilton, der gemeinsam mit seinem Team dafür sorgte, dass daraus ein einzigartiges TV-Event entsteht.

Selbst im „kühlen“ Hamburg oder im „hippen“ Berlin pilgern inzwischen zehntausende, in Dirndl und Lederhosen gekleidet, zu seinen Konzerten. Doch wer ist Andreas Gabalier? Der österreichische Regisseur und Produzent Paul Hauptmann zeichnet seine außergewöhnliche Karriere nach. Als erfahrener Spezialist im Musikfilmbereich, vertrauten bereits große nationale und internationale Künstler, wie Nena, Udo Lindenberg, Coldplay, die Red Hot Chili Peppers oder David Bowie auf den Österreicher. Die Dokumentation beleuchtet die 10 Jahre lange österreichische Erfolgsgeschichte von Andreas Gabalier, zeigt seine Arbeit und spricht auch sehr intim und privat mit ihm über Erfolg und sein bisheriges Leben und Schaffen. Der Film begleitet Gabalier vor und hinter der Bühne und lässt ihn auch über vieles sprechen, was ihm persönlich am Herzen liegt. Wegbegleiter, Manager und Freunde kommen zu Wort und sogar seine Familie – u.a. auch seine Mutter Huberta Gabalier. Das Portrait gewährt einen sehr intimen Blick auf seinen Lebensweg.

Jubiläumskonzert vor 72.000 Fans im Münchner Olympiastadion

Am 15. Juni 2019 kam Andreas Gabalier im vierten Sommer hintereinander ins Münchner Olympiastadion und beeindruckte die 72.000 Zuschauer mit einer spektakulären Show. Zwischen Dirndl und Lederhosen, beeindruckenden Bühnenbildern und einer großen Showinszenierung begeisterte der sympathische Steirer seine Fans. Mit der Aufzeichnung dieses Jubiläumskonzerts können auch all jene Fans, die kein Ticket für den Liveauftritt erhalten haben, die einzigartige Stimmung nachempfinden. Für diesen Zweck arbeitete ServusTV mit dem britischen Star-Regisseur Hamish Hamilton zusammen, der auch für Beyoncé, Madonna oder die Rolling Stones Konzertmitschnitte produziert hat. Gemeinsam mit seinem Team und 22 hochauflösenden Kameras sorgte er dafür, dass aus dem Konzert ein einzigartiges TV-Erlebnis entstanden ist.



Andreas Gabalier – 10 Jahre Volks-Rock'n'Roller: Das Portrait

Samstag, 26. Oktober, ab 20:15 Uhr



Andreas Gabalier – 10 Jahre Volks-Rock'n'Roller: Live aus dem Olympiastadion München

Samstag, 26. Oktober, ab 21:15 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com

+43 662 84 22 44 28316