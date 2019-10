Übernahme in österreichischer Druckbranche: Salzburger Samson Druck kauft Kärntner Druckerei Theiss

Die rund 40 Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz / Produktion von hochwertigen Hardcover-Büchern und Broschüren wird fortgesetzt, auch die Marke Theiss bleibt bestehen

Salzburg/Wolfsberg (OTS) - Die Salzburger Firma Samson Druck hat die Druckerei Theiss mit Sitz in St. Stefan bei Wolfsberg übernommen. Die rund 40 Mitarbeiter des Kärntner Familienunternehmens behalten ihren Arbeitsplatz, der Standort bleibt bestehen, auch die Marke “Theiss” wird weitergeführt. Samson Druck ist mit bisher 110 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten österreichischen Druckereien, zu den Kunden des Familienbetriebs zählen neben heimischen Großunternehmen viele international renommierte Konzerne. Theiss ist auf die Produktion von hochwertigen Büchern und Broschüren spezialisiert. Durch die Übernahme entsteht die in Österreich derzeit einzigartige Kombination aus Druckerei und Buchbinderei in einem Unternehmen >>



Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/samsondruck



