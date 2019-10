Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Verlautbarung Klassenlotterie =

Bei der am 21. Oktober 2019 stattgefundenen Schlussziehung der 188. Klassen-lotterie entfiel der Haupttreffer in Höhe von

5 MILLIONEN EURO auf Los Nr.: 187.796

Die 5 Gewinne zu je 1.000.000 EURO entfallen auf Los Nr.:

000.876

154.315

205.098

219.094

249.733

Klassenlotterie-Superklasse:

15. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 166.420

16. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 099.340

17. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 044.602

18. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 072.921

19. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 121.076

20. Oktober 2019: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 138.663

21. Oktober 2019: je 100.000 Euro gewinnt Los Nr.:

029.613

038.956

068.846

090.211

098.098

218.514

225.903

(Ohne Gewähr)

Alle Gewinne werden unter der InfoDienst Nummer der Österreichischen Lotte-rien Gesellschaft 0900/900 600 (EUR 0,33/Min.) sowie auf der ORF-Teletext Seite 724 bzw. auf der Homepage der Österreichischen Lotterien Gesellschaft win2day.at bekannt gegeben.

Die 189. Klassenlotterie mit der wöchentlichen Million und dem Haupttreffer von 5 Millionen Euro startet am 11. November 2019. Insgesamt gibt es 278.196 Gewinne bei einer Gesamtgewinnsumme von 121,5 Mio. Euro. Zusätzlich haben Sie in der Superklasse die Chance auf 100.000 Euro täglich, am Schlusszie-hungstag geht es um 7 x 100.000 Euro. In der Goldklasse warten 4.110 Gewin-ne in Gold im Gesamtwert von 12.500.000 Euro.

