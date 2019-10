Marktamt und Verein PULS machen Kutschkermarkt „herzsicher“

„Woche der Wiederbelebung“ bringt lebensrettenden Defibrillator für Kutschkermarkt.

Wien (OTS) - In der „Woche der Wiederbelebung“ wird ein Defi auf dem Kutschkermarkt angebracht. Insgesamt machen zehn Defibrillatoren die Wiener Märkte noch „herzsicherer“. Mit Defis sind stark frequentierte Märkte, darunter auch der Naschmarkt, Brunnenmarkt oder Viktor-Adler-Markt sowie Außenstellen des Marktamtes ausgestattet. Schließlich werden die Märkte von rund 360.000 Besuchern wöchentlich genutzt. „Dabei wurde in Abstimmung mit den Experten des Vereins Puls darauf geachtet, das Netzwerk an bereits vorhandenen Defis im öffentlichen Raum bestmöglich zu ergänzen“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Das Marktamt setzt alles daran die Märkte stätig zu verbessern, dazu gehört natürlich auch die Vorsorge für medizinische Notfälle.

Defi-Schulungen auf den Märkten

Das Marktamt stellt außerdem auch sicher, dass alle Menschen auf dem Markt, sowohl Marktstandler als auch Marktkunden, wissen wie man einen Defi bedient. Daher gab es Defi-Schulungen durch PULS – den Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes.

Jeder kann Leben retten

Die Defibrillatoren sind rund um die Uhr zugänglich und führen mittels Sprachanweisung einfach durch die Anwendung. Sowohl das Marktamt als auch der Verein PULS sind Mitglieder des K-Kreises, der aus allen Wiener Blaulicht- und Hilfsorganisationen sowie sämtlichen sicherheitsrelevanten Dienststellen der Stadt Wien, ihr nahestehenden Unternehmen und privaten Partnerinnen und Partnern besteht. Für die Wiener Bevölkerung bedeutet das, dass sie im Ernstfall jederzeit auf rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe zählen kann.

„Wir wollen mit der Woche der Wiederbelebung den Menschen ins Bewusstsein rufen, dass man bei der Wiederbelebung eines Menschen nach plötzlichem Herzstillstand absolut nichts falsch machen kann“, betont Puls-Präsident Harry Kopietz.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Tel.: 01/4000 59255

alexander.hengl @ wien.gv.at



Puls, Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes

Andreas Zenker

Zenker & Co Public Relations

Tel.: 0664/ 2443242

presse @ puls.at