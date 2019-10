AVISO: Pressegespräch mit Verteidigungsminister Thomas Starlinger zur 24. Leistungsschau am Nationalfeiertag 2019

Motto: „Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019, lädt Verteidigungsminister Thomas Starlinger gemeinsam mit dem Militärkommandanten von Wien Brigadier Kurt Wagner anlässlich der 24. Informations- und Leistungsschau am diesjährigen Nationalfeiertag zu einem Pressegespräch ein.

Das Österreichische Bundesheer präsentiert sich erstmals am Nationalfeiertag 2019 unter dem Motto „Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können“ am Heldenplatz.

Ablauf

11.30 Uhr Einlass im Gardezelt

12.00 Uhr Pressegespräch mit Verteidigungsminister Thomas Starlinger und Militärkommandant Brigadier Kurt Wagner

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Es bestehen Film-, Foto- und Interviewmöglichkeiten!

Um Anmeldung für das Pressegespräch im Gardezelt am Wiener Heldenplatz, 1010 Wien, wird unter presse.wien @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 3197 höflichst ersucht.

Zusatzinformation

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zum Pressegespräch nur mit einem gültigen Presseausweis, einer Akkreditierungskarte oder mit einem Ausweis und einer entsprechenden Bestätigung Ihrer Redaktion möglich ist.

Akkreditierungskarten für die Informations- und Leistungsschau 2019 erhalten Sie im Pressezentrum am Plateau des Äußeren Burgtores beim Polizeidenkmal. Akkreditierungszeiten sind täglich von 23. bis 25. Oktober 2019 jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Das Programmheft zum Nationalfeiertag finden Sie unter: http://www.bundesheer.at/veranstaltungen/infoseiten/2610_19/pdf/programmheft_nft19.pdf

