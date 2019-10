ORF SPORT + mit den Erste Bank Open 2019

Am 21. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 21. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Tennisturnier Erste Bank Open 2019 um 13.50 Uhr und die Sendung „Fußball“ (11. Runde, der Samstag um 22.40 Uhr, der Sonntag um 23.20 Uhr).

Österreichs Superstar Dominic Thiem geht als Nummer eins in die Erste Bank Open, die vom 19. bis 27. Oktober in der Wiener Stadthalle ausgetragen werden. Thiem spielt am „THIEMstag“, am 22. Oktober, sein erstes Match. ORF SPORT + überträgt täglich ab 21. Oktober live aus Wien. Am Finaltag zeigt ORF SPORT + sowohl das Einzel- als auch das Doppel-Finale live. Kommentatoren am 21. Oktober sind Dieter Derdak und Bernhard Stöhr, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 18. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

