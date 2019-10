Bürgermeister Ludwig zum Ableben von Lotte Tobisch

Wien (OTS/RK) - „Mit Lotte Tobisch ist eine großartige Schauspielerin und Künstlerin von uns gegangen“, so der Wiener Bürgermeister. „Lotte Tobisch war eine faszinierende Persönlichkeit, die weit über die Kulturszene hohe gesellschaftliche Anerkennung erfuhr. Sie, die für viele als Grande Dame des Wiener Opernballs gilt, wird uns aber vor allem auch als große und besondere Schauspielerin in Erinnerung bleiben. Mit ihren zahlreichen Engagements im Burg- und Volkstheater sowie dem Theater in der Josefstadt und ihren Filmrollen beeindruckte sie über viele Jahrzehnte. Bis zuletzt engagierte sich Tobisch auch für Kulturschaffende. Ihr soziales Engagement zeichnete sie im besonderen aus. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie und ihren Freunden“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig.

Lotte Tobisch-Labotyn wurde 2007 u.a. auch mit der "Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold“ ausgezeichnet. (Schluss)



